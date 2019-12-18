​أوقاف أسوان: 81 حافظا للقرآن الكريم ينافسون للفوز بمسابقة مولد النبى

كتب – إسماعيل رفعت

​أعلنت مديرية أوقاف أسوان، تصعيد 81 حافظا للقرآن الكريم بالمحافظة للمنافسة فى مسابقة المولد النبوى الشريف.

​وتختبر المديرية، المتقدمين فى تفسير جزء (عم) بما يشمل معانى المفردات والمقاصد العامة للسورة وأسباب النزول، يكون الاختبار (شفويًا) بمقر المديريات الإقليمية يوم الأربعاء الموافق 25 / 12 / 2019م، فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، وسيتم تصعيد الناجحين بدرجة 60 % – فور انتهاء النتيجة - للاختبار المركزى بالديوان العام.