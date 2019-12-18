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​أوقاف أسوان: 81 حافظا للقرآن الكريم ينافسون للفوز بمسابقة مولد النبى

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:26 م
​أوقاف أسوان: 81 حافظا للقرآن الكريم ينافسون للفوز بمسابقة مولد النبى متسابق فى القران الكريم - ارشيفية
كتب – إسماعيل رفعت

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​أعلنت مديرية أوقاف أسوان، تصعيد 81 حافظا للقرآن الكريم بالمحافظة للمنافسة فى مسابقة المولد النبوى الشريف.

​وتختبر المديرية، المتقدمين فى تفسير جزء (عم) بما يشمل معانى المفردات والمقاصد العامة للسورة وأسباب النزول، يكون الاختبار (شفويًا) بمقر المديريات الإقليمية يوم الأربعاء الموافق 25 / 12 / 2019م، فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، وسيتم تصعيد الناجحين بدرجة 60 % – فور انتهاء النتيجة - للاختبار المركزى بالديوان العام.

​وتختبر المديرية المتقدمين بنظام الاختبار التحريرى فى المائة سؤال بالإضافة إلى كتاب فقه السيرة (طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية)، وعددهم ( 1163) متسابقًا، يكون الاختبار ( تحريريًا)، بالمقرات ( على النحو المبين أسفل الإعلان )، يوم الإثنين الموافق 30 / 12/ 2019م، فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، وتلتزم كل مديرية بتسليم كراسات الإجابة للتصحيح بمعرفة المكتب الفنى للمسابقات بقطاع المديريات، ومن يحصل على (60 % ) يؤهل للاختبار الشفوى بالديوان العام​.

 


مسابقة مولد النبى

وزارة الاوقاف

المولد النبوى الشريف

مسابقة القران الكريم

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