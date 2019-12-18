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الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 11:34 م
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وفاة أم وجنينها بالشرقية بسبب علقة موت من الزوج

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 11:07 م
وفاة أم وجنينها بالشرقية بسبب علقة موت من الزوج جثة - أرشيفية
الشرقية-إيمان مهنى

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لقيت زوجة شابة مصرعها هى وجنينها بمحافظة الشرقية، إثر تعرضها لضرب وحشى من قبل زوجها، الذى نتج عنه تهتك فى الجنين وخروج أمعائه منه داخل بطن المجنى عليها، وفاتهما متأثرين بالإصابات.

كانت استقبلت مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق، " مى. ع " 25 عاما، حامل بالشهر السادس، تعانى من تهتك شديد فى الحال والرحم وتنزف من الفم والاسفل.

 قال مصدر طبى لـ"اليوم السابع"، أن المجنى عليها وصلت بها نزيف رحمى شديد ونزيف بالبطن تنزف من فمها دما ومن أنفها قد تعرضت لضرب شديد، بعد عمل الفحوصات والأشعة تبين أن هناك نزيف داخلى تهتك بالطحال تم دخولها العمليات عمل استكشاف بالبطن لها استئصال الطحال وجد تهتك بالمعدة، وباستخراج الجنين من الرحم الذى تأثر بالضرب الذى تعرضت له الأم، تبين لخروج أمعاء الجنين من منطقة الصدر وقطع بجسده وكسر بقاع الجمجمة، تم عمل الإسعافات اللازمة لها ونقل دم لها ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة بعد ساعه من خروجها من العمليات، وتم التحفظ على جثة المتوفية والجنين، وابلاغ الشرطة بالواقعة لاتخاذ الاجراءات القانونية.

تلقى اللواء ماهر مهران مدير أمن الشرقية، بلاغا من مستشفى الاحرار، بوفاة " مى.ع " 25 سنة من مركز ديرب نجم، نتيجة تعرضها لضرب بشكل وحشى واتهمت اسرتها زوجها محمد صبرى يعمل سائق بالتسبب فى وفاتها والاعتداء عليها، وتحفظت المباحث على المتهم للتحقيق فى الواقعة ومعرفته ملابستها.


الشرقية

اخبار الشرقية

ديرب نجم

اعتداء وحشى على زوجة

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