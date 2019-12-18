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وزير الخارجية يُجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الكويتى لتهنئته

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 06:30 م
وزير الخارجية يُجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الكويتى لتهنئته سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

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أجرى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً، مع وزير خارجية الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وذلك لتهنئته بتولي منصب وزير الخارجية.  

 

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أعرب عن خالص تمنياته لنظيره الكويتي بالنجاح فى مهمته الحالية، مؤكداً على عُمق العلاقة الاستراتيجية القائمة بين مصر والكويت وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وعلاقات أخوية وطيدة، وأن الوزيرين اتفقا على مواصلة العمل نحو الدفع قُدماً بجهود تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب.

 

 

 
 

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