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واشنطن تقترب من رفع حظر بيع الأسلحة لـ"قبرص".. ومخاوف تركية من إقرار ترامب

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 11:17 ص
واشنطن تقترب من رفع حظر بيع الأسلحة لـ"قبرص".. ومخاوف تركية من إقرار ترامب رئيس قبرص
كتبت – هناء أبو العز

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كشفت تركيا عن تخوفها من رفع الكونجرس الأمريكى، حظر السلاح، المفروض منذ عقود على قبرص،  معلنة أن ذلك سيشكل "تصعيدا خطيرا"، في ظل تدهور العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
 
وصوّت الكونجرس الأمريكي، الثلاثاء، لصالح رفع الحظر المفروض على الجزيرة المتوسطية منذ العام 1987، بهدف منع حصول سباق تسلح فيها، والتشجيع على حل النزاع الذى تسبب بتقسيمها.
 
 
وأصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا أعلنت فيه أنه لن تكون هناك نتائج للقرار الأمريكي سوى عرقلة الجهود الرامية لتسوية النزاع في الجزيرة والتسبب بتصعيد خطير.
 
 
 وأُقر الإجراء الأمريكي في إطار ميزانية كبيرة للإنفاق على الدفاع وافق عليها مجلسا النواب والشيوخ، بينما من المتوقع أن يوقع الرئيس دونالد ترامب عليها لتصبح قانونا.
 
 
وقاد جهود رفع الحظر عن قبرص السيناتوران، الديمقراطي روبرت ميندينيز، والجمهوري ماركو روبيو، اللذان قالا إنهما يريدان أيضا تشجيع التعاون المتنامي بين قبرص واليونان وإسرائيل. 
 
وبموجب القانون الجديد، ستستمر الولايات المتحدة بوضع قيود على بعض التقنيات الحساسة في قبرص إلى أن تمنع الجزيرة السفن الحربية الروسية من الوصول إلى موانئها للتزود بالوقود والخدمات. 
 
وكانت تركيا قد هددت عام 1997 بشن هجوم على قبرص إذا مضت قدما في تثبيت نظام الدفاع الصاروخي "إس 300" الروسي. 
 
واليوم انقلب الوضع، حيث تواجه تركيا خطر فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها لشرائها نظام "إس 400" المتطور من روسيا. 
 

واشنطن

رفع حظر بيع الأسلحة

حلف شمال الأطلسى

قبرص

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