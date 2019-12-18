نائب رئيس جامعة الأزهر: منهجنا قائم الوسطية والاعتدال و الدين الصحيح

كتب لؤى على

قال الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى، إن مسيرة الأزهر الشريف لا تخفى على أحد وكتب له البقاء فقد حمل راية العلم ويستمر عطاؤه فى سائر أنحاء الدنيا لأن منهجه قائم الوسطية والاعتدال وهو الدين الصحيح.

وأضاف خلال كلمته بالحفل السنوى لمشروع "سفراء الأزهر"، بقاعة مؤتمرات مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، أن هذا المشروع يعد ضمن برامج وفعاليات المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف، والتى يترأس مجلس إدارتها شيخ الأزهر لهو مشروع ناجح ضمن مشاريع ومبادرات تتولى المنظمة الإشراف عليها.





