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خالد صلاح
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مقتل 12 نزيلا وإصابة 10 آخرين فى اشتباكات مسلحة داخل سجن فى بنما

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 08:00 ص
مقتل 12 نزيلا وإصابة 10 آخرين فى اشتباكات مسلحة داخل سجن فى بنما شرطة بنما
أ ش أ

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 أعلنت السلطات فى بنما مقتل 12 نزيلا وإصابة 10 آخرين على الأقل بجروح، خلال اندلاع اشتباكات مسلحة داخل سجن بالعاصمة بنما سيتي.

 

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم الأربعاء أن الاشتباكات اندلعت فى عنبر يضم عناصر تابعة لإحدى العصابات الإجرامية المحلية، مشيرة إلى أنه عثر على خمسة مسدسات وثلاث بنادق بعد واقعة إطلاق النار.

 

ويعتقد أنه تم تهريب هذه الأسحلة إلى النزلاء داخل سجن "لا جوييتا" فى العاصمة بنما سيتي.


من جانبها، قالت وزارة الداخلية إنه لم يصب أى من الحراس أو موظفى السجن خلال هذه المواجهات المسلحة كما أنه لم يتم الإبلاغ عن أى حالات هروب.

 

 


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اشتباكات

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