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متى يكون حضور المتهم للمحكمة وجوبيا أو بتوكيل؟.. أعرف الفرق فى 7 نقاط

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 12:00 ص
متى يكون حضور المتهم للمحكمة وجوبيا أو بتوكيل؟.. أعرف الفرق فى 7 نقاط محكمة- أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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بعض

المتهمين

 فى القضايا المختلفة لا يعرفون إذا كان حضورهم للمحكمة وجوبيا، أو أنه يجوز حضور المحامى عنهم بتوكيل، وهو ما قد يتسبب فى غياب المتهم عن حضور جلسة وجوبية وعليه يصدر حكم غيابى ضد المتهم.
 
• الجنح التى لا يوجد فيها كفالة مالية ويكون الحكم فيها واجب النفاذ بمجرد صدوره، فهى واجبة الحضور للمتهم ولا يجوز الحضور عنه بتوكيل.
 
• الجنح واجبة الحضور "السرقة والآداب والتسول والإتلاف العمدي وحيازة سلاح".
 
• الجنح التى يجوز عدم حضور المتهم فيها، وأن يحضر عنه المحامى بتوكيل هى التى لا يوجد فيها حبس وجوبى ومشمولة بكفالة مالية؛ لإيقاف تنفيذ عقوبتها مؤقتًا.
 
• الجنح غير واجبة الحضور كجنحة النصب والشيكات.
 
• فى محكمة الجنح المستأنفة، إذا كانت الجنحة غير مباشرة فأن المتهم ملزم بالحضور بنفسه أمام المحكمة.
 
• إذا كانت جنحة غير مباشرة، فأن المتهم غير ملزم بالحضور أمام محكمة الجنح المستأنفة إذا كان مسددًا للكفالة المالية المقدرة من محكمة جنح أول درجة.
 
• فى حالة صدور حكم أول درجة بالبراءة فى جنحة الحضور فيها وجوبى، واستأنفت النيابة على الحكم، يكون حضور المتهم وجوبى أمام جنح مستأنف.
 
 

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