فيات كرايسلر وبى.إس.إيه المالكة لبيجو تتفقان على اندماج بقيمة 50 مليار دولار

رويترز

قالت فيات كرايسلر وبى.إس.إيه المصنعة لسيارات بيجو‭‭‭‭ ‬‬‬‬اليوم الأربعاء إنهما اتفقتا على اندماج ملزم فى صفقة بقيمة 50 مليار دولار ستمهد الطريق إلى تأسيس رابع أكبر شركة لصناعة السيارات فى العالم.

وأعلنت الشركتان متوسطتا الحجم، اللتان لم تقررا بعد اسم شركتهما الجديدة، قبل ستة أسابيع عن خطط للارتباط ستعيد رسم القطاع العالمى، فى وقت يواجه فيه مصنعو السيارات تراجعا عالميا فى الطلب.

ويواجه مصنعو السيارات أيضا تكاليف مرتفعة لتطوير طرز أقل تلويثا للبيئة مع وضع أهداف أكثر صرامة للانبعاثات.

وقالت شركتا السيارات فى بيان إن من المتوقع إتمام الدمج بين بى.إس.إيه وفيات كرايسلر خلال 12 إلى 15 شهرا المقبلين. ويهدف الدمج إلى تحقيق وفورات سنوية فى التكاليف قدرها 3.7 مليار يورو (أربعة مليارات دولار) من خلال الدمج بين التقنيات وعبر اتفاقات شراء مشتركة.

وقبل اكتمال الدمج بين الشركتين مناصفة، ستخفض دونغفنغ موتور جروب الصينية حصتها التى تبلغ 12.2% فى شركة السيارات الفرنسية عبر بيع 30.7 مليون سهم لبى.إس.إيه.

وكانت قيمة هذه الحصة 679 مليون يورو (748.4 مليون دولار) عند أحدث سعر إغلاق، وستملك دونغفنغ حصة 4.5% فى المجموعة المدمجة.

وأكدت بى.إس.إيه وفيات كرايسلر أن مجلس إدارة الشركة الجديدة سيضم 11 عضوا تُرشح كل شركة خمسة منهم.

وسيتولى كارلوس تافاريس رئيس بى.إس.إيه، الذى سيصبح الرئيس التنفيذى للكيان المدمج لمدة خمس سنوات، المقعد الإضافى بالمجلس.