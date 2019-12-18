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عبلة عبد اللطيف: 6 تريليون دولار خسائر متوقعة للهجمات السيبرانية بحلول 2020

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 12:40 م
عبلة عبد اللطيف: 6 تريليون دولار خسائر متوقعة للهجمات السيبرانية بحلول 2020 الدكتورة عبلة عبد اللطيف خلال الندوة
كتب: مدحت عادل

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قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن الأمن السبراني يصنف من أكبر 5 مخاطر عالميا، حيث أدت الهجمات السيبرانية إلى تحقيق خسائر تصل إلى 3 تريليون دولار عام 2015، ومرشحة للتضاعف إلى 6 تريليون دولار بحلول عام 2020.
 
وأضافت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، خلال الندوة التي يعقدها المركز حول الأمن السيبراني اليوم الأربعاء، أن هذه النوعية من المخاطر أحد العناصر الهادمة للاقتصاد، وهو ما يستوجب على الدولة أن تضعه كأحد أولوياتها لتوفير البنية التحتية والحلول اللازمة للتعامل معه، مشيرة إلى أن القطاع الخاص لم بوليها الاهتمام المطلوب حتى الآن.
 
ومن جانبه، أكد السفير الهندي في مصر، أن العلاقات الافتصادية بين مصر والهند شهدت تطورا ملحوظا خلال الأشهر الماضية، حيث ارتفع حجم التجارة بين البلدين ما بين 5:4 دولار حتى مارس وابريل الماضي، وقدر حجم الاستثمارات الهندية في مصر بنحو 3 مليار دولار موزعة بين التجارة والصناعة.
 
ويري السفير الهندي، أن التعاون بين الشركات المصرية والهندية من الممكن أن يشهد مزيدا من الفرص خاصة في مجال الخدمات، والذي مازال يشهد فجوة في التعاون المشترك بين البلدين في مجال البرمجيات.

الامن السيبرانى

عبلة عبد اللطيف

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