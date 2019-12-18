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ضبط شخص استولى على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 12:29 م
ضبط شخص استولى على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم أموال-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص لممارسته نشاطا إحتياليا فى النصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم .
 
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة ل مباحث الأموال العامة وقوع العديد من المواطنين ضحايا لوقائع نصب وإحتيال والإستيلاء على أموالهم من قبل أحد الاشخاص بزعم تسفيرهم للعمل ببعض الدول العربية.
 
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط (حاصل على دبلوم – مقيم بالمنصورة بمحافظة الدقهلية) حيث يمارس نشاط إحتيالى غير مشروع فى الإستيلاء على أموال المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج ، فضلاً عن قيامه بإنشاء شركة وهمية - كائنة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثانٍ بالقليوبية دون الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط من الجهات المختصه , والإعلان على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعى بقدرته على تسفير الشباب للعديد من الدول العربية بقصد العمل خلافاً للحقيقة.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمقر الشركه  بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان  - وعثر بحوزته على (دفاتر إستلام نقدية موضحا بها المبالغ المالية المتحصل عليها من المجنى عليهم - مجموعة من عقود الإتفاق بين المتهم والمجنى عليهم منسوب صدورها للشركة المذكورة - مبلغ قدره 270 ألف جنيه مصرى من متحصلات نشاطه.
 
وتم الإستدلال على أحد المجنى عليهم (عامل – مقيم بمحافظة سوهاج) ، وبسؤاله أقر بقيام المتهم  بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية بلغت قيمتها خمسة عشر آلف جنيه كمقدم لإنهاء إجراءات سفره للعمل بإحدى الدول العربية ، وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بنشاطه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نصب

الاستيلاء على الاموال

جرائم نصب

مباحث الأموال العامة

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