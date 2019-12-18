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روشتة مرورية تحذيرية لمنع حوادث الشبورة.. وأرقام هاتفية للاستغاثة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 01:15 ص
روشتة مرورية تحذيرية لمنع حوادث الشبورة.. وأرقام هاتفية للاستغاثة شبورة
كتب عبد الرحمن سيد.

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن مجموعة من الإرشادات العامة أثناء قيادة السيارات أثناء

الشبورة

، فى ضوء حرص الإدارة على سلامة وأمن المواطنين، خاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة داخل وخارج المدن، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بظهور شبورة اليوم، وخلال الأيام المقبلة. 
 
وشددت الإدارة العامة للمرور على المواطنين باتباع بعض الإرشادات العامة قبل التحرك بالسيارة منها فحص أولى للسيارة لضمان عدم حدوث عطل أو التسبب فى حادث أثناء القيادة، والتأكد من اكتمال منسوب الماء بالرادياتير مع التأكد من غلق الأبواب جيدا.
 
كما أهابت إدارة المرور بالتأكد من وضع الإطارات ووجود المسامير المثبتة بها مع ضبط مرايا السيارة واختبار كشافات السيارة قبل التحرك وخصوصا أنوار الفرامل والكشافات الأمامية والطوارىء، كما يجب ارتداء حزام الأمان بحيث يتقاطع مع الكتف وليس الرقبة.
 
وأوضحت إدارة المرور على عدم رفع صوت الكاسيت أو المذياع بأعلى من صوت المحرك حتى تستطيع الشعور بالسيارة وبأصوات آلات التنبيه أو التحذيرات من خارج سيارتك مع استخدام أنوار الانتظار أثناء السير فى الشبورة حتى تكون السيارة مرئية للغير.
 
وشددت ادارة المرور على عدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية و زيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات ويجب استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.
 
وأهابت إدارة المرور بالمواطنين اتباع قواعد المرور وإرشادات الإدارة العامة للمرور فى حالة وجود الشبورة على الطرق حفاظا على سلامة الجميع، وإعادة التذكرة بأرقام التليفونات التى قد تم الإعلان عنها للتواصل مع الإدارة العامة للمرور (01221110000 – 24021233/02 ) للمساعدة فى حالات الطوارئ على الطرق السريعة.
 
 

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