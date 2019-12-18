رمز هويتنا وأداة تنميتنا.. جامعة الدول تحتفل باليوم العالمى للغة العربية

كتبت مريم بدر الدين

احتفلت "جامعة الدول العربية"، باليوم العالمى للغة العربية، والذى يصادف يوم 18 ديسمبر من كل عام.

ونشرالحساب الرسمي للجامعة، عبر موقع "تويتر"، بيانا لاحتفال بهذا اليوم، وجاء به :"تشارك الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة الثقافة وحوار الحضارات) في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، والذي يحتفى به في الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل سنة، هذا التاريخ الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 في ديسمبر عام 1973، والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.

ويهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى إبراز دور ومكانة اللغة العربية التي تعد الرابطة الأقوى في ترقية التواصل ودعمه بين أبناء الأمة العربية والمعبرة عن وجدانهم وعنوان هويتهم وشخصيتهم ومخزون تراثهم الفكري والعلمي والإبداعي، والتي تمثل أساس هويتنا وحضارتنا العربية الأصيلة،

وأشارت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة- الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، إلى الجهود التي تقوم الأمانة العامة بها للحفاظ على اللغة العربية، فقد أعدت الأمانة العامة استراتيجية النهوض باللغة العربية تحت شعار "التمكين للغة العربية رمز هويتنا وأداة تنميتنا"، التي تم اعتمادها من مؤتمر وزراء الثقافة العرب الذي عقد في أكتوبر 2018، وتتألف الاستراتيجية من أربعة محاور هى: اللغة العربية والتعليم، اللغة العربية والإعلام، اللغة العربية والتواصل، الحرف العربي.

وتسعى الأمانة العامة حالياً إلي وضع خطة تنفيذية للاستراتيجية تتضمن البرامج والأنشطة التي تحقق أهداف الاستراتيجية. ومواصلة لجهود الأمانة العامة وذلك في إطار تدعيم الشعور الإيجابي لدى أبناء الأمة العربية نحو لغتهم وتنمية اعتزازهم بها من حيث كونها رمزاً لهويتهم وجزء من ذاتيتهم، تنظم الأمانة العامة سنوياً مسابقة "التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية.