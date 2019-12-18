سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 10:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رمز هويتنا وأداة تنميتنا.. جامعة الدول تحتفل باليوم العالمى للغة العربية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 10:21 ص
رمز هويتنا وأداة تنميتنا.. جامعة الدول تحتفل باليوم العالمى للغة العربية اليوم العالمى للغة العربية
كتبت مريم بدر الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفلت "جامعة الدول العربية"، باليوم العالمى للغة العربية، والذى يصادف يوم 18 ديسمبر من كل عام.

 

ونشرالحساب الرسمي للجامعة، عبر موقع "تويتر"، بيانا لاحتفال بهذا اليوم، وجاء به :"تشارك الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة الثقافة وحوار الحضارات) في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، والذي يحتفى به في الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل سنة، هذا التاريخ الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 في ديسمبر عام 1973، والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.

 

ويهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى إبراز دور ومكانة اللغة العربية التي تعد الرابطة الأقوى في ترقية التواصل ودعمه بين أبناء الأمة العربية والمعبرة عن وجدانهم وعنوان هويتهم وشخصيتهم ومخزون تراثهم الفكري والعلمي والإبداعي، والتي تمثل أساس هويتنا وحضارتنا العربية الأصيلة،

 

وأشارت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة- الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، إلى الجهود التي تقوم الأمانة العامة بها للحفاظ على اللغة العربية، فقد أعدت الأمانة العامة استراتيجية النهوض باللغة العربية تحت شعار "التمكين للغة العربية رمز هويتنا وأداة تنميتنا"، التي تم اعتمادها من مؤتمر وزراء الثقافة العرب الذي عقد في أكتوبر 2018،  وتتألف الاستراتيجية من أربعة محاور هى: اللغة العربية والتعليم، اللغة العربية والإعلام، اللغة العربية والتواصل، الحرف العربي.

 

وتسعى الأمانة العامة حالياً إلي وضع خطة تنفيذية للاستراتيجية تتضمن البرامج والأنشطة التي تحقق أهداف الاستراتيجية. ومواصلة لجهود الأمانة العامة وذلك في إطار تدعيم الشعور الإيجابي لدى أبناء الأمة العربية نحو لغتهم وتنمية اعتزازهم بها من حيث كونها رمزاً لهويتهم وجزء من ذاتيتهم، تنظم الأمانة العامة سنوياً مسابقة "التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية.

 


اليوم العالمى للغة العربيه

اللغة العربية

تويتر

جامعة الدول

اليوم العالمى للغة العربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القبض على السائق المتسبب فى مصرع 12 شخصًا أثناء سيره مخالف بالمنوفية

القبض على السائق المتسبب فى مصرع 12 شخصًا أثناء سيره مخالف بالمنوفية

قانون المرور فى لجان البرلمان.. يعاقب متعاطى المخدرات أثناء القيادة بالحبس ويجيز للنيابة تعليق الرخصة حال اتهام السائق بالقتل.. ويمنع القيادة ليلا دون استخدام الأنوار الصالحة.. وغرامة السير عكس 8 آلاف جنيه

قانون المرور فى لجان البرلمان.. يعاقب متعاطى المخدرات أثناء القيادة بالحبس ويجيز للنيابة تعليق الرخصة حال اتهام السائق بالقتل.. ويمنع القيادة ليلا دون استخدام الأنوار الصالحة.. وغرامة السير عكس 8 آلاف جنيه

تعرف على عقوبة جرائم تزوير العملات إذا ترتب عليها هبوط سعرها

تعرف على عقوبة جرائم تزوير العملات إذا ترتب عليها هبوط سعرها

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للدفء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للدفء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

الأقصر تعلن بدء الاستعداد لاحتفالات أعياد الميلاد والكريسماس.. اعرف الخطوات

الأقصر تعلن بدء الاستعداد لاحتفالات أعياد الميلاد والكريسماس.. اعرف الخطوات

اعرف أماكن ركوب الأتوبيس الكهربائى المكيف وسعر التذكرة وخط سيره بالقاهرة

اعرف أماكن ركوب الأتوبيس الكهربائى المكيف وسعر التذكرة وخط سيره بالقاهرة

خبير أمنى: الشرطة المصرية أول جهاز بالشرق الأوسط طبق الذكاء الاصطناعى

خبير أمنى: الشرطة المصرية أول جهاز بالشرق الأوسط طبق الذكاء الاصطناعى

التعليم تكشف لطلاب ثانوى عام كيفية الإجابة عن الأسئلة فى امتحانات يناير

التعليم تكشف لطلاب ثانوى عام كيفية الإجابة عن الأسئلة فى امتحانات يناير

التعليم تواصل امتحان المواد غير المضافة للمجموع للصفين الأول والثانى الثانوى

التعليم تواصل امتحان المواد غير المضافة للمجموع للصفين الأول والثانى الثانوى

اعرف كيفية حساب المكافأة للموظفين وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

اعرف كيفية حساب المكافأة للموظفين وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

الصحة: الكاتشب لا يُسبب سرطان الكبد ولا تُسرفوا فى تناول التونة

الصحة: الكاتشب لا يُسبب سرطان الكبد ولا تُسرفوا فى تناول التونة

الحبس 5 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة من يدخل عقارا بقصد منع حيازته

الحبس 5 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة من يدخل عقارا بقصد منع حيازته

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة