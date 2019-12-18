رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يجتمع بمديرى المراحل للاستعداد لامتحانات نصف العام

القليوبية - إبراهيم سالم

عقد الدكتور محمد الشحات رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، صباح اليوم، اجتماعا مع مديرى المراحل التعليمية وموجهى العموم بالمنطقة، ويأتى هذا الاجتماع قبل بداية امتحانات النقل الإبتدائي، والتى من المقرر أن تبدأ الإثنين المقبل، وذلك للتأكيد على الانتهاء من جميع الاستعدادات لانطلاق الامتحانات فى سهولة ومواجهة أية عقبات فى حينها.

وأكد رئيس الإدارة المركزية خلال الاجتماع، على ضرورة توفير جو مناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم، إلى جانب متابعة تفعيل دفتر الأمن والتحقق من شخصية الزائرين للمعهد وعدم دخول أى زائر دون التحقق من شخصيته، بالإضافة إلى عمل خطة متابعة يتم من خلاها زيارة كافة المعاهد الموجودة بالمنطقة والمتابعة الجيدة.

وشدد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، على التأكد أثناء الزيارة من مظروف الأسئلة هو المعد للمادة طبقا لجدول الامتحانات، مشيرا إلى أن التصحيح يبدأ بعد انتهاء الامتحانات دون تأخير لأى مادة، موجها بتنفيذ كافة التعليمات الواردة من المشيخة أو القطاع أو المنطقة الخاصة بالامتحانات، والتأكيد على منع الغش نهائيا، وممنوع استخدام المحمول أثناء الامتحانات.



اجتماع رئيس الادارة المركزية لمنطقة القليوبية الازهرية استعداداً لامتحانات نصف العام



اجتماع رئيس الادارة المركزية لمنطقة القليوبية الازهرية استعداداً لامتحانات نصف العام



اجتماع رئيس الادارة المركزية لمنطقة القليوبية الازهرية استعداداً لامتحانات نصف العام