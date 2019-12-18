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رئيس الوزراء الباكستانى يعرب عن قلقه للوضع المتدهور فى جامو وكشمير

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:14 م
رئيس الوزراء الباكستانى يعرب عن قلقه للوضع المتدهور فى جامو وكشمير رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان
ا.ش.ا

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أعرب رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، عن قلقه من الوضع الإنسانى المتدهور فى جامو وكشمير، فى ظل الحصار العسكرى وحظر التجول الذى تفرضه الحكومة الهندية منذ أكثر من 4 أشهر .

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية "إيه بي بي" اليوم الأربعاء، أن خان أطلع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "ميشيل باتشيليت" بقلقه ، وذلك على هامش المنتدى الدولي للاجئين في جنيف بسويسرا .

وقال خان إن الفظائع التي ترتكبها الهند بحق الكشميريين تعكس الأيديولوجية "الفاشية" ، على حد قوله، التي تتبعها حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وأشار إلى قانون المواطنة الهندي المثير للجدل وإجراءات الحكومة الهندية لتجريد نحو مليوني شخص - معظمهم من المسلمين - من الجنسية الهندية في إقليم "آسام" الهندي، مطالباً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ الخطوات الفورية لوقف هذه السياسات الخطيرة لمنع كارثة إنسانية ومخاطر متزايدة على الاستقرار والسلام في جنوب آسيا.

من جانبها، أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ أيضا حيال الوضع في جامو وكشمير    


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