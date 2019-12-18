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رئيس الكونفدرالية الإيطالية: واضح للجميع خطوات الإصلاح والتنمية الاقتصادية بمصر

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 03:00 م
رئيس الكونفدرالية الإيطالية: واضح للجميع خطوات الإصلاح والتنمية الاقتصادية بمصر المنتدى الإقتصادى المصرى الايطالي
كتب مدحت وهبة

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كشف جوزيه رومانو رئيس الكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية، أن مؤتمر "القاهرة ـ نابولى" سيكون له أثر كبير على المستوى الدولى، وأخيرا يمكن أن نتحدث عن المتوسط والتعاون لمد الجسور بين أوروبا وأفريقيا متمثلة في مصر وإيطاليا.

ولفت رومانو، إلى أنه عندما استمع إلى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد الوزير خلال المنتدى الاقتصادى المصرى الإيطالى الْيَوْمَ فإنهما لم يتحدثا للعقل بل تحدثا إلى القلب ونحن نتحدث مع دولة بحجم مصر، وواضح للجميع خطوات الإصلاح والتنمية الاقتصادية التى تتم.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير المنتدى الاقتصادى الثانى المصرى الإيطالى تحت عنوان "الاستثمار فى التجارة"، الذى تنظمه وزارة التموين.


رئيس الكونفدرالية الإيطالية

جوزية رومانو

الإصلاح والتنمية الاقتصادية

مصر

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