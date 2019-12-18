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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 18/12/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 18/12/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأربعاء طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

 وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد كما تنشط على البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 11 21

شبين الكوم 11 21

طنطا 11 20

دمنهور 11 20

الإسكندرية 11 21

بلطيم 12 20

مطروح 12 20

السلوم 10 20

سيوة 09 19

بورسعيد 15 19

دمياط 13 19

الزقازيق 12 21

الاسماعيلية 11 21

السويس 11 20

العريش 11 19    

رفح 10 19

رأس سدر 12 21

نخل 03 15

نويبع 15 19        

طابا 09 17

كاترين 02 11

الطور 13 20      

شرم الشيخ 15 21

الغردقة 14 23

مرسى علم 16 23

الفيوم 10 21

بني سويف 10 21

المنيا 10 20

أسيوط 10 20

سوهاج 10 21

قنا 09 21

الأقصر 10 23

أسوان 12 24      

أبوسمبل 13 23   

الوادي الجديد 12 22

شلاتين 18 23

ابو رماد 17 24   

حلايب 19 23

رأس حدربة 19 23

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 30

المدينة 11 22

الرياض 09 16

المنامة 17 21

أبوظبي 21 26

الدوحة 17 21

الكويت 09 20

دمشق 00 15

بيروت 14 20

عمان 04 15

القدس 06 16

غزة 10 20

بغداد 08 19

مسقط 22 27       

صنعاء 04 23

الخرطوم 16 30

طرابلس 11 22   

تونس 10 19

الجزائر 08 14

الرباط 12 19

نواكشوط 16 28

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 00 07

اسطنبول 08 15

إسلام اباد 05 18

نيودلهى 08 20

جاكرتا 24 32

بكين -06 03

كوالالمبور 24 31

طوكيو 07 17

أثينا 10 15

روما 09 18

باريس -01 05    

مدريد -01 08

برلين -01 04      

لندن -01 05

مونتريال -16 -04

موسكو -13 -09

نيويورك -09 03

واشنطن -05 06  

 

 

 

 

 


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