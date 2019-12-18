سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:49 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بكماليات جديدة وأقل فائدة وأطول فترة سداد

خليك دبابة.. خليك منصور

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:01 م
خليك دبابة.. خليك منصور شركة المنصور للسيارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طرحت شركة المنصور للسيارات أحدث إصدار من سيارتها الأكثر مبيعا في السوق المصري  " شيفرولية الدبابة " مزودة بكماليات جديدة لتحقق المعادلة الصعبة " إعتمادية + رفاهية " .

وجاء الإصدار الجديد من " شيفرولية الدبابة " مزودا بـ كاميرا خلفية للمساعدة على الركن  وشاشة تعمل باللمس و بلوتوث ،  ما يجعل من " الدبابة " إعتمادية ورفاهية معا في مكان واحد.

 

" شيفرولية الدبابة " راعيا للقطاعات المنتجة

وفي إطار دعمها للقطاعات المنتجة قامت شركة المنصور للسيارات ، وكيل سيارات " شيفرولية " في مصر برعاية معرض أجرو أليكس الدولي الثالث للإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والإستزراع السمكي والرعاية البيطرية ، والذي أقيم خلال ديسمبر الجاري بمحافظة الإسكندرية .

وتأتي هذه الرعاية لتعبر عن مدى إهتمام المنصور للسيارات بهذه القطاعات الإنتاجية التي تساهم بشكل طبير وفعال في الإقتصاد الوطني .

وعرضت المنصور للسيارات سيارتها البيك أب الشهيرة شيفرولية جامبو وشيفرولية الدبابة والتي تتصدر قوائم مبيعات هذه الفئة منذ عدة سنوات لما لها من جودة ومتانة وإعتمادية يجعلها الإختيار الاول لأصحاب الأعمال وراغبي الحصول على سيارة تتحمل خدمة شاقة .

 

أكبر شبكة مراكز خدمة في مصر

وتحقيقا لسياسة الإنتشار التي تتبعها شركة المنصور للسيارات فإنها تقدم خدمات الصيانة عبر 36 مركز خدمة موزعين على المحافظات المختلفة ، ما يجعلها أكبر شبكة مراكز خدمة لسيارات " النقل " في مصر .

ليست مراكز الخدمة فقط هي ما تعتمد عليه " المنصور للسيارات " ، ولكنها تمتلك أيضا أفضل كوادر مدربة لتقديم خدمات ما بعد البيع لكي يحصل عملاء " شيفرولية الدبابة " على خدمات ما بعد البيع تجعلهم في المقدمة . 

 

قسط " دبابتك " مع المنصور

تقدم المنصور للسيارات أفضل برامج التقسيط لـ " شيفرولية  الدبابة " ، وتتميز البرامج التمويلية بأنها أقل فائدة مع أطول فترة سداد تصل لـ 5 سنوات ، وأول قسط بعد 3 شهور ، وبذلك فإن " الدبابة " أصبحت في المتناول .

 

إشتري " الدبابة " وقسط الصيانة بدون فوائد

لم تعد مصروفات الصيانة عبئا على ملاك " شيفرولية الدبابة " فقد وضعت " المنصور للسيارات نظاما لتسهيل إجراء الصيانة بالتقسيط على 6 شهور بدون فوائد لحاملي بطاقات فيزا البنك الاهلي المصري .

 

خليك دبابة .. خليك منصور

دلوقتي تقدر تنضم لملاك أقوى سيارة في مصر وأكثرها إعتمادية ، فمبجرد شرائك للسيارة " شيفرولية " الدبابة كاش أو تقسيط  أصبحت تتمتع بكافة المميزات التي تمنحها المنصور لعملائها ، سيارة قوية + شبكة مراكز خدمة + عروض وتخفيضات ع الصيانة طوال العام


سيارة دبابة

شركة منصور

منصور شيفرولية

مصروفات صيانة سيارة دبابة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. 20 جنسية يبعثون رسالة شكر لمصر ومنتدى شباب العالم عبر اليوم السابع.. أدريانا النيجرية: شكرا لمصر على فرصة لقاء كل الجنسيات.. ديبون من الهند: حدث مذهل جعلنى أعشق مصر.. وصحفية أمريكية: لن أنسى أيامى معكم

فيديو.. 20 جنسية يبعثون رسالة شكر لمصر ومنتدى شباب العالم عبر اليوم السابع.. أدريانا النيجرية: شكرا لمصر على فرصة لقاء كل الجنسيات.. ديبون من الهند: حدث مذهل جعلنى أعشق مصر.. وصحفية أمريكية: لن أنسى أيامى معكم

أبناء سيناء المشاركون فى منتدى شباب العالم: الحدث هدية من الرئيس السيسى لمدينة السلام.. أنعش السياحة وجذب زوارًا من كل أنحاء العالم.. منحنا منصة للتعبير عن الآراء.. وفرصة لتبادل الأفكار مع صانعى القرار بمصر

أبناء سيناء المشاركون فى منتدى شباب العالم: الحدث هدية من الرئيس السيسى لمدينة السلام.. أنعش السياحة وجذب زوارًا من كل أنحاء العالم.. منحنا منصة للتعبير عن الآراء.. وفرصة لتبادل الأفكار مع صانعى القرار بمصر

وزير التموين: التحرك المصرى الإيطالى فى مجال الاقتصاد بالصوامع والمناطق اللوجستية

وزير التموين: التحرك المصرى الإيطالى فى مجال الاقتصاد بالصوامع والمناطق اللوجستية

الاستهتار والسير عكس الاتجاه سبب حصاد أرواح 12 شخصًا بالمنوفية.. سيارة "تريلا" تسير عكس طريقها تدهس أخرى ربع نقل تحمل عمالا بطريق كفر داود - السادات.. القبض على السائق المتسبب.. و10 آلاف لأسر الضحايا.. صور

الاستهتار والسير عكس الاتجاه سبب حصاد أرواح 12 شخصًا بالمنوفية.. سيارة "تريلا" تسير عكس طريقها تدهس أخرى ربع نقل تحمل عمالا بطريق كفر داود - السادات.. القبض على السائق المتسبب.. و10 آلاف لأسر الضحايا.. صور

فيديو.. المخرج خالد جلال لـ"اليوم السابع": تكريم الرئيس أسعد لحظة فى حياتى.. اهتمام السيسى بالشباب حقيقى والمنتدى أصبح مشروعا قوميا.. الفن لم يجد اهتماما مثل الوقت الحالى.. وأدعو الفنانين لاستغلال الفرصة

فيديو.. المخرج خالد جلال لـ"اليوم السابع": تكريم الرئيس أسعد لحظة فى حياتى.. اهتمام السيسى بالشباب حقيقى والمنتدى أصبح مشروعا قوميا.. الفن لم يجد اهتماما مثل الوقت الحالى.. وأدعو الفنانين لاستغلال الفرصة

تايمز: قوات حفظ السلام الأممية أنجبوا مئات الأطفال غير الشرعيين بـ"هايتى"

تايمز: قوات حفظ السلام الأممية أنجبوا مئات الأطفال غير الشرعيين بـ"هايتى"

"هاكونا ماتاتا" بمنتدى شباب العالم.. أفارقة وأوربيون يحتفلون بطريقة مختلفة

"هاكونا ماتاتا" بمنتدى شباب العالم.. أفارقة وأوربيون يحتفلون بطريقة مختلفة

شاهد فى دقيقة.. ميسى يتربع على عرش هدافى الكلاسيكو

شاهد فى دقيقة.. ميسى يتربع على عرش هدافى الكلاسيكو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 18-12-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 18-12-2019

منظمة حقوقية إيطالية: السجون المصرية تطبق أعلى معايير احترام حقوق الإنسان

منظمة حقوقية إيطالية: السجون المصرية تطبق أعلى معايير احترام حقوق الإنسان

شاهد.. النجم البرازيلى دانى ألفيس فى المتحف المصرى بالتحرير

شاهد.. النجم البرازيلى دانى ألفيس فى المتحف المصرى بالتحرير

وفاة الفنانة عصمت محمود عن عمر ناهز 82 عاما

وفاة الفنانة عصمت محمود عن عمر ناهز 82 عاما

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة