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حملة لرفع الإشغالات والمخلفات بهضبة الأهرام بالجيزة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 08:28 م
حملة لرفع الإشغالات والمخلفات بهضبة الأهرام بالجيزة حملة بقطاع هضبة الأهرام
كتب سيد الخلفاوى

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نظم حى الهرم برئاسة اللواء خالد عصر ممثلا فى قطاع هضبة الأهرام برئاسة أمجد مصطفى نائب رئيس الحى لقطاع هضبة الأهرام، حملة مكبرة استهدفت إشغالات المقاهى والمحال بمنطقة حدائق الأهرام، بالإضافة إلى ضبط الحالة المرورية وضبط التكاتك، تمت الحملة تحت غطاء امنى من مديرية أمن الجيزة وشرطة المرافق بمحافظة الجيزة، حيث تم سحب عدد من التكاتك ومئات الكراسى والترابيزات من المحال والمقاهى المخالفة وإزالة التعديات على حرم الطريق العام، كما كثف قطاع هضبة الأهرام أعمال النظافة ورفع القمامة من الأراضى الفضاء والشوارع.
 
ورفع قطاع هضبة الأهرام القمامة والمخلفات من قطع الأرض الفضاء التى يقوم المواطنون بإلقاء القمامة بها وتمشيط وكنس البوابات الأولى والثانية والثالثة.
 
ويأتى ذلك استجابة لشكاوى المواطنين، والعمل على رفع مستوى النظافة بالمنطقة وكذلك المحافظة على الوجه الحضارى لها، كما شملت أعمال النظافة ايضا رفع المخلفات من شارع الثروة المعدنية والضغط وبوابة خوفو وشارع الجيش.
 
حملة بقطاع هضبة الأهرام (2)
حملة بقطاع هضبة الأهرام 

حملة بقطاع هضبة الأهرام (3)
حملة بقطاع هضبة الأهرام 

حملة بقطاع هضبة الأهرام (4)
حملة بقطاع هضبة الأهرام 

حملة بقطاع هضبة الأهرام (5)
حملة بقطاع هضبة الأهرام 

حملة بقطاع هضبة الأهرام (1)
حملة بقطاع هضبة الأهرام 

 


هضبة الاهرام

الهرم

الجيزة

الاشغالات

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