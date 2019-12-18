"حرامى غبى" يسرق رسام كاريكاتير بعد رسم لوحة له

هانى عثمان

لم يجد سبيلا لسرقة حقيبة رسام الكاريكاتير، الذى يشارك فى مهرجان الأضواء والمقام بوسط مدينة ريفرسايد الأمريكية، إلا بالتقدم نحوه وطلب منه أن يرسم له لوحه.

سريعا نشر رسام الكاريكاتير الصورة التى رسمها للرجل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الفيسبوك، مطالبا من يتعرف على هويته بأن يدل على أى معلومه بشأن هذا الرجل.

تفاجأ رسام الكاريكاتير، بعد الإنتهاء من لوحته للرجل الجالس أمامه، بأن ينهض من جلسته الهادئة سريعا ويقفز فوق حقيبته الشخصية التى تضم كل أغراضه، ويمسك بها هاربا بعيدا بكل ما فيها.

وكما نشرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، قال رسام الكاريكاتير أن المال الذى كان يضعه فى حقيبته الشخصية هو 500 دولار، بجانب بعض الأغراض الأخرى.

وتم وصف المشتبه به بأنه أسمر بالغ، وآخر مرة شوهد يرتدي سترة زرقاء، وقبعة حمراء، ووعد الفنان برسم صورة كاريكاتورية للشخص الذي سيبلغ عن اللص.