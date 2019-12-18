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تواريخ هامة مرتبطة بمحاكمة 44 داعشيا بعد حجز الدعوى للحكم.. تعرف عليها

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 01:00 ص
تواريخ هامة مرتبطة بمحاكمة 44 داعشيا بعد حجز الدعوى للحكم.. تعرف عليها المستشار محمد سعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

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الدائرة 5 إرهاب

، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة 44 متهما بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادى أسوان بتهمة الانضمام لداعش، عقب حجز الدعوى لجلسة 27 يناير المقبل للحكم ويوجد تواريخ هامة مرتبطة بالقضية منها ..
 
1 ـ "20 مارس 2019"، ويشير لتاريخ تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين.
 
2 ـ "24 مايو 2019"، ويشير لتاريخ أولى جلسات فض أحراز القضية.
 
3 ـ "17 اغسطس 2019"، ويشير لتاريخ أولى جلسات سماع الشهود، والتى استمعت فيها المحكمة لأقوال مجرى التحريات بالدعوى.
 
4 ـ "28 أكتوبر 2019"، ويشير لتاريخ سماع مرافعة النيابة العامة بالدعوى.
 
5 ـ "7 ديسمبر 2019"، ويشير لتاريخ سماع أولى جلسات مرافعة دفاع المتهمين المحبوسين بالقضية والبالغ عددهم 25 متهما بالإضافة لـ7 متهمين مخلى سبيلهم بتدابير احترازية.
 
 
 

محاكمه عناصر داعش

الانضمام لداعش

جنايات القاهره

الارهاب

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