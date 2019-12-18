تقرير أوروبى: تركيا تتهاون فى منع قوارب اللاجئين من الوصول الى أوروبا

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كشف تقرير أوروبى سرى عن تهاون تركيا فى منع قوارب اللاجئين من الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبى فى الآونة الأخيرة.

وذكر التقرير أن خفر السواحل اليوناني أكد أن تركيا لم توقف قوارب اللاجئين التي غادرت من سواحلها باتجاه أوروبا، مضيفا أن أكثر من 70 ألف شخص وصلوا من تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي عام 2019، من بينهم نحو 68 ألفا وصلوا إلى اليونان، وحوالي 200 شخص إلى بلغاريا ونحو ألفي أشخاص إلى إيطاليا، وأكثر من 260 إلى قبرص.

وأشار التقرير ـ حسبما أفادت قناة ( سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء ـ إلى أن عدد المهاجرين إلى الجزر اليونانية تخطى لأول مرة هذا الشهر حاجز 40 ألف مهاجر، بينما توفر هذه الجزر 8530 مكانا فقط للاستقبال المنتظم للاجئين.

وأكد ارتفاع حالات الدخول غير الشرعية من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي من يناير حتى منتصف ديسمبر الجاري، بنسبة 46 بالمئة مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام الماضي.

وأبرمت تركيا مع الاتحاد الأوروبي اتفاقا يلزمها بتأمين حدودها، ومنع وصول مهاجرين إلى دول الاتحاد بشكل غير شرعي، إلا أنها لم تلتزم بهذا الاتفاق، في المقابل تحصل أنقرة على دعم بقيمة 6 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي من أجل توفير المساعدات لنحو 4 ملايين لاجئ سوري على أراضيها.