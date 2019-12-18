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الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 03:24 ص
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تعرف على أهم مميزات الأتوبيس الذكى الجديد بعد تشغيله فى القاهرة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 03:05 ص
تعرف على أهم مميزات الأتوبيس الذكى الجديد بعد تشغيله فى القاهرة أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى - تصوير كريم عبد العزيز

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بدأت محافظة القاهرة، تشغيل أول أتوبيس يعمل بالكهرباء، فى القاهرة الكبرى، حيث يعمل الأتوبيس بشكل تجريبى لمدة 3 شهور على خط الجامعة الأمريكية بالتجمع حتى التحرير، بمميزات عدة، بتذكرة سعرها 10 جنيهات.

ويرصد اليوم السابع مميزات الاتوبيس الجديد الذى يتم تشغيله لأول مرة:
 

 -الاتوبيس مكيف الهواء

 -يسمح بصعود الكراسى المتحركة لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة

 -يوجد به أماكن تناسب احتياجات المرضى والحوامل

 -مراقب بالكامل من خلال الكاميرات

-يوجد به جهاز كمبيوتر يرصد ويسجل كل ما يتم داخل الاتوبيس على مدار اليوم

 -شحنة بالكهرباء لمدة ساعتين يعطيه قدرة على السير 200 كيلو متر

-يتسع لـ 36 مقعدا وبه أماكن لوضع الحقائب

 -صديق للبيئة ويمنع التلوث بالإضافة إلى سرعته العالية ووسائل الأمان

تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العا محافظ القاهرة، الأتوبيس الكهربائى الجديد، الذى تم تشغيله بأسطول هيئة النقل العام بالقاهرة.
 
وأجرى الوزير والمحافظ، وعدد من قيادات المحافظة، جولة بالأتوبيس داخل شوارع وسط البلد، لاختبار كفاءة الأتوبيس الجديد، واستمعا لشرح وافى عن مميزات الاتوبيس المكيف، ومدى قدرته على السير فترات كبيرة ورحلات طويلة.
 
وأكد وزير التنمية المحلية، أن الاتوبيسات الجديدة تأتى ضمن تطوير اسطول هيئة النقل العام، والحفاظ على البيئة واستغلال تقدم مصر فى انتاج الكهرباء والغاز.
 
رافق الوزير والمحافظ، اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وإبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وعدد من قيادات المحافظة.
 
وكانت محافظة القاهرة، أعلنت تشغيلها أول أتوبيس نقل عام يعمل بالكهرباء، حيث يتم تشغيله تجريبيا تمهيدا لتعميمه بخطوط الهيئة، وذلك ضمن خطة الدولة والمحافظة فى تطوير أسطول هيئة النقل العام لتعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء.
 
ودشنت المحافظة اليوم احتفالية ببدأ تشغيل الأتوبيس الجديد، بالإضافة لتشغيل 20 أتوبيسا جديدا يعمل بالغاز الطبيعى، كدفعة ثانية، حيث اصطفت الأتوبيسات الجديدة أمام مبنى ديوان محافظة القاهرة بميدان عابدين.
 
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولة بالأتوبيس الكهربائى (1)
 
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولة بالأتوبيس الكهربائى (2)
 
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولة بالأتوبيس الكهربائى (3)
 
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولة بالأتوبيس الكهربائى (4)
 
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولة بالأتوبيس الكهربائى (5)
 
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولة بالأتوبيس الكهربائى (6)
 
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولة بالأتوبيس الكهربائى (7)
 
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولة بالأتوبيس الكهربائى (8)
 
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولة بالأتوبيس الكهربائى (9)
 
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولة بالأتوبيس الكهربائى (10)
 
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولة بالأتوبيس الكهربائى (11)
 
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولة بالأتوبيس الكهربائى (12)
 
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولة بالأتوبيس الكهربائى (13)
 
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولة بالأتوبيس الكهربائى (14)
 
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولة بالأتوبيس الكهربائى (15)
 
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولة بالأتوبيس الكهربائى (16)
 
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولة بالأتوبيس الكهربائى (17)
 
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولة بالأتوبيس الكهربائى (18)
 
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولة بالأتوبيس الكهربائى (19)
 
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة فى جولة بالأتوبيس الكهربائى (20)

 


مميزات الاتوبيس الكهرباء

الاتوبيس الكهرباء

النقل العام

خطوط اتوبيس الكهرباء

تذكرة الاتوبيس الكهرباء

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