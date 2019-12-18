تشكيل لجنة لمتابعة موقف المزلقانات من التطوير ونقل الأسواق العشوائية بالقليوبية

ووجه "الهجان"، فى بيان له اليوم ،رؤساء المدن بشن الحملات المستمرة لوقف هذه الأسواق ونقلها لأماكن آمنة، موضحا بضرورة حماية أرواح المواطنين من خلال إبعادهم عن العشوائية "والجدير بالذكر أن المحافظة تضم 36 مزلقاناً ما بين رئيسى وفرعى، تقع على خط القاهرة- الإسكندرية بطول الطريق الزراعى.

وتابع المحافظ، أنه سيتم العمل على قدم وساق وإعداد لجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة موقف هذه المزلقانات من التطوير والتأكيد على تطويرها وتأمينها بالكامل حفاظا على المواطنين بالمحافظة.

وتعهد المحافظ، بإزالة التعديات ورفع جميع الاشغالات والأكشاك والتندات المخالفة، لفتح الطريق أمام حركة السيارات وتحقيق السيولة المرورية للمواطنين بمختلف المراكز، وناشد المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية فى الالتزام بالقانون لتحقيق الانضباط فى الشارع ولإيجاد السيولة المرورية، وحفاظاً على الوجه الحضاري والجمالي للمدينة.