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تشكيل لجنة لمتابعة موقف المزلقانات من التطوير ونقل الأسواق العشوائية بالقليوبية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 01:19 م
تشكيل لجنة لمتابعة موقف المزلقانات من التطوير ونقل الأسواق العشوائية بالقليوبية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، استمرار الحملات لرفع اشغالات الباعة بسوق الاحد بمدينة شبين القناطر، والتي يتم وضعها على قضبان شريط السكة الحديد "القاهرة- المرج"، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة شبين القناطر قامت على مدار الأسابيع الماضية بحملات أسبوعية لرفع الاشغالات ومعوقات الطريق وذلك بالتنسيق مع قوات الشرطة ويضم السوق عدد من الباعة التى يقومون ببيع السلع الغذائية والاستهلاكية وغيرها.

 

ووجه "الهجان"، فى بيان له اليوم ،رؤساء المدن بشن الحملات المستمرة لوقف هذه الأسواق ونقلها لأماكن آمنة، موضحا بضرورة حماية أرواح المواطنين من خلال إبعادهم عن العشوائية "والجدير بالذكر أن المحافظة تضم 36 مزلقاناً ما بين رئيسى وفرعى، تقع على خط القاهرة- الإسكندرية بطول الطريق الزراعى.

وتابع المحافظ، أنه سيتم العمل على قدم وساق وإعداد لجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة موقف هذه المزلقانات من التطوير والتأكيد على تطويرها وتأمينها بالكامل حفاظا على المواطنين بالمحافظة.

 

وتعهد المحافظ، بإزالة التعديات ورفع جميع الاشغالات والأكشاك والتندات المخالفة، لفتح الطريق أمام حركة السيارات وتحقيق السيولة المرورية للمواطنين بمختلف المراكز، وناشد المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية فى الالتزام بالقانون لتحقيق الانضباط فى الشارع ولإيجاد السيولة المرورية، وحفاظاً على الوجه الحضاري والجمالي للمدينة.

 

 

 


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