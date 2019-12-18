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تركيا ترجع إلى الخلف.. أنقرة فى المرتبة 130 فى "المسواة بين الجنسين"

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 05:09 م
تركيا ترجع إلى الخلف.. أنقرة فى المرتبة 130 فى "المسواة بين الجنسين" المرأة تعانى قمع أمنى وتهميش متزايد داخل تركيا
كتبت : نهال طارق

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كشف تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، احتلال تركيا المرتبة 130، من بين 153 دولة، فيما يتعلق بعدم المساواة بين الرجل والمرأة، ليتدنى تصنيفها الذى كان فى المرتبة الـ105، خلال عام 2006.

ويتضمن تقرير المنتدى الاقتصادى العالمي أربع فئات: المشاركة الاقتصادية والفرص، التحصيل العلمي، الصحة والبقاء والتمكين السياسي.

وفي فئة المشاركة والفرص الاقتصادية، حصلت تركيا على المرتبة 136، والمرتبة 113 في فئة التحصيل العلمي، والمرتبة 64 في فئة الصحة والبقاء، وعلى المرتبة 109 في فئة التمكين السياسي.

وفقا للتقرير، ضاقت الفجوة بين الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم خلال العام الماضي ولكنها لن تختفي قريبا.

واحتلت أيسلندا المرتبة الأولى في التصنيف العالمي في عام 2019 كما فعلت في العام الماضي وأتت باكستان والعراق واليمن في نهاية القائمة.


تركيا

المنتدى الاقتصادي العالمي

المساواة بين الجنسين فى تركيا

حقوق المرأة

انتهاكات اردوغان

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