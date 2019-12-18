تحرير 99 محضرا وإغلاق 28 منشأة مخالفة ببنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على استمرار وتكثيف المتابعة والرقابة على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات العامة والمركزية النوعية والمراكز الطبية الخاصة والوحدات الصحية بالقرى، مؤكدا على أن قطاع الصحة يحتل أولوية هامة فى خطة عمل الجهاز التنفيذى، وذلك بهدف تحسين منظومة الخدمات الصحية بالمدن والقرى، وذلك فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالخدمات الحيوية التى تهم المواطن فى حياته اليومية.

جاء ذلك خلال استعراضه التقرير النصف شهرى بشأن مجهودات القطاع الصحي، فى مجالات تحسين الخدمة الصحية والرقابة الميدانية على مستوى الخدمات المقدمة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمنشآت الطبية الخاصة، والجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمة، خاصة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجا، فضلاً عن جهود المديرية فى جانب الرقابة على الأسواق، بالتعاون مع الجهات والأجهزة المعنية، لضبط السلع غير الصالحة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتبين من التقرير الذى أعده الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الوزارة، أنه فى الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر الجاري، قامت إدارة العلاج الحر بالمرور على 84 منشأة طبية خاصة، وغلق 28 منشأة طبية خاصة، فى حين قامت إدارة الصيدلة بالمرور على 30 صيدلة عامة، و2 مستشفى خاص، و7 وحدات صحية، والتفتيش المفاجئ على 2 مخزن للأدوية والمستلزمات الطبية ، ومكتب رعاية الطفل ، وتم غلق 5 صيدليات.

وأشار التقرير إلى تنظيم إدارة القوافل الطبية 3 قوافل مجانية بقرى "ميانة مركز أهناسيا، قفطان الشرقية مركز سمسطا،وسالم البحيرى مركز الفشن" والتى أسفرت عن فحص 4352 حالة، و407 تحليل دم، و80 طفيليات، واجراء أشعة لـ 64 ، و 96 موجات فوق صوتية،حالة، وتحويل 41 حالة للمستشفيات وعمل ندوات تثقيف صحى حضرها 395 مواطناً، والكشف المبكر لـ 355 حالة، وإعداد 30 تقرير طبي.

وفى مجالات الطب العلاجى والصيدلية، تم المرور على بعض المستشفيات المركزية والنوعية "ببا، الرمد، ناصر،سمسطا، الواسطى،" ومتابعة سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطباء وأطقم التمريض، حيث تم تقديم الخدمة الطبية لـ 77 حالة عن طريق الخط الساخن رقم 137، بالإضافة إلى المرور على أقسام الطوارئ داخل المستشفيات، للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة بها ، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية وتوعية العاملين داخل الأقسام الحرجة.

وأوضح البيان أنه فى مجال العلاج الطبيعى، تم عمل ندوة عن التغذية السليمة والإسعافات الأولية بالتعاون مع إدارة الإعلام والتربية السكانية بمدرسة البنات، والمرور على مسشتفى الواسطى المركزى وناصر العام ، والبدء فى تطوير قسم العلاج الطبيعى بمسشتفى الواسطى المركزى "جهود ذاتية ومساهمة مجتمعية"، وعقد تدريب للاخصائيين بمستشفى ببا لمدة 4 أيام ، بالإضافة إلى استكمال أعمال الصيانة لأجهزة العلاج الطبيعى بمستشفى سمسطا المركزي.

وفى مجال التمريض"العلاجي" تم المرور الصباحى والمسائى على عدد من المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات الصحية ومراكز صحة الأسرة (ببا المركزي، ناصر العام، الرمد، قمبش، الواسطى المركزي،الصدر، الحميات ،الفشن المركزي).

وفى مجال تمريض الرعاية الأساسية، تم المرور على 29 وحدات صحية (أبوسليم، شريف باشا، نعيم، الكوم الأحمر، بنى هارون، أشمنت، كفر الجزيرة، بنى عدي، الزيتون ، قمبش، طنسا بنى مالو، طوة ، السلطاني، الشنطور، دشطوط، التضامن، الصعايدة، محمد راشد، مازورة، نزلة الديب، ميهوب الديب، مناشى أبوصير، كفر أبجبج، أنفسط، ونا القس، رعاية الواسطى، أفوة ، جزيرة المساعدة ، زاوية المصلوب)، وتم عقد دورة تدريبية على أعمال نقص هرمون الغدة الدرقية وpuk وعمل تدريب عن صحة المرأة والكشف المبكر لسرطان الثدي.

كما قامت إدارة الشؤون الوقائية " قسم مراقبة الأغذية " بالمرور على 172 منشأة متنوعة،وتم سحب 326 عينة، وإعدام 275 كجم من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمى ومنتهية الصلاحية، وتحرير 99 محضرا، فيما تم استخراج 621 شهادة صحية ، والتوصية بإغلاق 3 منشآت.

وفى مجال الرعاية الأساسية، فقد تم إعداد وإرسال البيان الأسبوعى للمراكز الحضرية الخاص بالسن المدرسى إلى وزارة الصحة، ومتابعة فعاليات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، وبالنسبة لبرنامج رعاية غير القادرين فقد تم تعميمه فى 120وحدة صحية، حيث تم إنهاء إجراءات عدد 120 حالة للمرضى غير القادرين مابين (عمليات، أشعة، علاج، تحاليل)، وذلك بالتعاون مع جمعية الشابات المسلمات.

وفى التوعية والتثقيف الصحى والسكانى قامت إدارة الإعلام والتربية السكانية بتنظيم 21 ندوة تثقيفية للتوعية بأضرار التدخين، الفيروسات الكبدية والإسعافات الأولية، سرطان الثدي، مخاطر ختان الإناث، التغذية السليمة، أضرارالزواج المبكر، المراهقة ، الوقاية من الأمراض ، أمراض الشتاء، الحروق

كما عقدت إدارة الثقافة الصحية 16 ندوة تثقيفية عن الإسعافات الأولية، الأنفلونزا، التهاب اللوزتين، الديدان المعوية ، الأنيميا، التغذية السليمة، مواجهة انتشار العدوى بصالونات الحلاقة والتجميل، بينما قامت إدارة الخدمة الاجتماعية بتنظيم ندوات توعوية وتثقيف صحي، استهدفت 895 مريضاً، وعمل مقابلة أولية ل 486 مريضاً، وقام الاخصائيون الاجتماعيون بتقديم الدعم لـ65 مريضا درن وجذام،و 350 مريض غسيل كلوي،وتدريب الاخصائيين بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، لعمل ندوات توعية عن التنمر المدرسى ، فضلا عن تدريب طلبة كلية الخدمة الاجتماعية للتعاون فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة لنشر الوعى والتعريف باهمية المبادرة ، علاوة على دعم 83 مريض بمستشفى الرمد من غير القادرين من خلال عمل نظارات طبية وعمليات عيون وتحاليل وأشعات طبية.