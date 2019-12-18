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تجديد حبس عصابة الاتجار غير المشروع فى العملة 15 يوما احتياطيًا

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 04:23 م
تجديد حبس عصابة الاتجار غير المشروع فى العملة 15 يوما احتياطيًا عملات أجنبية - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جدد قاضي المعارضات، حبس 3 متهمين بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
 
وضمت أحراز متهمين مبالغ مالية قدرها "291 ألف جنيه مصرى، 5880 دولار أمريكى، 600 ريال سعودى ، 55 دينار ليبى ) وكذا ( هاتف محمول خاص بأحد المتهمين )، بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الرسائل على برنامج (واتس آ ب)  بينه وبين راغبى شراء وبيع العملات الأجنبية، وكذا صور إيصالات تفيد بتحويلات وإيداعات مبالغ مالية بالبنوك المختلفة بالمخالفة للقانون".
 

مباحث الاموال العامة

الاتجار غير المشروع

النقد الاجنبى

تجارة العملة

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