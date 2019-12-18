تجديد حبس عصابة الاتجار غير المشروع فى العملة 15 يوما احتياطيًا

كتبت أمنية الموجى

جدد قاضي المعارضات، حبس 3 متهمين بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.

وضمت أحراز متهمين مبالغ مالية قدرها "291 ألف جنيه مصرى، 5880 دولار أمريكى، 600 ريال سعودى ، 55 دينار ليبى ) وكذا ( هاتف محمول خاص بأحد المتهمين )، بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الرسائل على برنامج (واتس آ ب) بينه وبين راغبى شراء وبيع العملات الأجنبية، وكذا صور إيصالات تفيد بتحويلات وإيداعات مبالغ مالية بالبنوك المختلفة بالمخالفة للقانون".