تأهب أمنى فى فيينا بعد العثور على جسم مشبوه

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قامت قوات الأمن النمساوية مساء اليوم برفع درجة التأهب الأمنى بوسط العاصمة فيينا حيث تم إغلاق شوارع رئيسية بعد العثور على جسم مشبوه كان يعتقد أنه قنبلة .

وقال مصدر أمنى اليوم الأربعاء أن الشرطة اضطرت إلى تطويق المنطقة على نطاق واسع واستدعاء خبراء المفرقعات والمتفجرات حيث تم فحص الجسم المشبوه، وثبت بعد الفحص أنه خال من المتفجرات وأنه عبارة عن كيس من الرمال.





وأشار المصدر إلى أن الشرطة اضطرت إلى إلغاء مظاهرة كان من المقرر أن ينظمها الشباب ضد قيادات الحزب الاشتراكى بسبب أدائه السياسى الهزيل فى الانتخابات الأخيرة وتراجع شعبيته، لافتاً إلى أن الجسم المشبوه تم العثور عليه بالقرب من مقر الحزب وتسبب فى إغلاق طريق الرينج الشهير بوسط العاصمة.



ونوه المصدر إلى أن الإجراءات الأمنية استمرت عدة ساعات حتى تم الانتهاء من اجراءات فحص الجسم المشبوه .