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بشرى لشباب الخريجين.. إجراء المعاينات النهائية لـ500 فرع جديد بمشروع جمعيتى

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 04:00 ص
بشرى لشباب الخريجين.. إجراء المعاينات النهائية لـ500 فرع جديد بمشروع جمعيتى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم افتتاح 1454 منفذا لمشروع "جمعيتى" فى محافظات الصعيد  بجانب افتتاح 574 منفذا فى المرحلة الثانية، كما أنه جارى أيضا 680 فرع للمرحلة الثالثة فى مناطق  الوجه القبلى من أجل توفير فرص عمل لشباب الخريجين وكذلك توفير المنتجات والسلع للمواطنين بجانب أيضا افتتاح فروع للمشروع فى كافة محافظات الجمهورية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير كافة السلع الغذائية خاصة فى القرى والنجوع  .

وأكد التقرير أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم حاليا باستكمال افتتاح منافذ المرحلة الثالثة لمشروع "جمعيتى" حيث تم افتتاح ما يقرب من 200 منفذ من هذه  المرحلة، وكذلك إجراء المعاينات النهائية لـ 500 فرع جديد بجانب توقيع العقود لـ 100 فرع واستلامهم ماكينات صرف السلع التموينية وصرف سلع نقاط الخبز وذلك من إجمالى عدد منافذ المرحلة الثالثة البالغ 1800  منفذا، وأنه يتم إنشاء الفرع فى مكان يبعد عن أى محل تموينى أخر بمسافة لا تقل عن 500  متر، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تبنى خطة لإنشاء المنافذ السلعية وفقا للاحتياجات بعيدا عن العشوائية حتى تؤدى الغرض منها سواء للمواطن أو للشباب الخريجين أصحاب هذه الفروع.

وأضاف التقرير أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية  تقوم بتوفير كافة السلع  لمنافذ مشروع "جمعيتى" على مستوى الجمهورية بجانب أيضا توفير السلع التموينية المدعمة وسلع نقاط الخبز وهى السلع المجانية التى تصرف للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم .

من جانبه شدد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة باستمرار طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بشكل مستمر  بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وأيضا توفير السلع لمنافذ مشروع جمعيتى ،لافتا إلى أن عدد منافذ مشروع جمعيتي التى تم افتتاحها حتى الآن، وتعمل بشكل فعلى بالمرحلة الاولى  4120 فرعا  بكافة المحافظات، بجانب منافذ المرحلة الثانية، كما جارى استكمال إجراء المعاينات لكافة فروع المرحلة الثالثة لكل فرع يتم الانتهاء من تجهيزه، لافتا إلى أن فروع هذه المرحلة تستهدف توفير فرص عمل من 2 إلى 3 فرصة لكل منفذ .


التموين

المصيلحى

مشروع جمعيتى

محافظات الصعيد

المرحلة الثالثة لمشروع جمعيتى

اليوم السابع بلس

فرص عمل

وظائف

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