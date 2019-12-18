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بداية من 2020.. قاعدة بيانات سیاحیة شاملة لرسم استراتيجيات ترويجية ناجحة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 01:00 ص
بداية من 2020.. قاعدة بيانات سیاحیة شاملة لرسم استراتيجيات ترويجية ناجحة صورة أرشيفية
كتبت آمال رسلان

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بداية من العام المقبل 2020 سيكون هناك دراسات وإحصائيات سياحية مفصلة، يتم وضعها بصورة دقيقة عن حركة السياحة لمصر، لتكون الأساس لرسم الاستراتيجيات المستقبلية لجذب السياحة.

وذلك سيتم من خلال بروتوكول تعاون تم توقيعه مؤخرا بين وزارتى السياحة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى وضع إحصائيات سياحية مدققة، ضمن مشروع الحسابات الفرعية للسياحة، ووفقا لأسس حديثة، وتأتى هذه الخطوة تنفيذا لأحد ركائز محور الإصلاح المؤسسى ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة الذى أطلقته الوزارة وهو الإحصاءات السياحية.

ولكن ما الحسابات الفرعية للسياحة وأهميتها:

1 - تعتبر منظومة الحسابات الفرعية للسياحة إطار إحصائى موحد تم إنشاؤه بواسطة منظمة السياحة العالمية، ويتم تطبيقها فى حوالى 60 دولة حول العالم.

2 - تساهم فى التخطيط الاستراتيجى ورسم السياسات الداعمة للنشاط السياحي.

3 - تتمثل الفكرة العامة لهذه المنظومة فى تقدير الإنفاق السياحى ومقارنته بالعرض السياحى المناظر لمعرفة مساهمة السياحة فى القيمة المضافة (الناتج المحلى الاجمالي).

4 - تشمل أدوات ومصادر جمع البيانات لمنظومة الحسابات الفرعية للسياحة المسوح الاحصائية والتى تنقسم إلى مسوح السياحة الوافدة، ومسوح السفر المحلى، ومسوح السياحة المغادرة، والتى تتم بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.

5 - يعتمد البروتوكول بين وزارتى السياحة والتخطيط على حجم عينات أكبر وأشمل من السياح ليكون أكثر تمثيلا للشرائح المختلفة للسائحين حتى يستخرج منها معلومات أكثر دقة تساعد صناع القرار.

 6 - يعتمد على جمع بيانات عینة حجمها حوالى 70 ألف سائح من السياحة الوافدة، بالإضافة إلى عینة حوالى 2500 من زائرى اليوم الواحد.

7 - سيتم إجراء مسوح السياحة الخارجية بشكل دورى، حيث انها لم تكن تتم بشكل دورى فى السنوات الماضية وآخر مسح تم تنفيذه كان فى عام 2014.

 8 - إضافة مسوح خاصة ببيانات المصريين المسافرين للحج، أو للعمرة، أو لأغراض أخرى

 9 - دراسة وتحليل أى بيانات أخرى من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ووزارات السياحة، والداخلية، والطيران المدنى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والاستثمار والتعاون الدولى، والبنك المركزى وغيرها.

 


السياحة

احصائيات السياحة

تنشيط السياحة

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