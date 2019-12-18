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بدء تنفيذ محطة مياه نبروه بطاقة 34 ألف متر مكعب يوميا باستثمارات 225 مليون جنيه

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 03:10 م
بدء تنفيذ محطة مياه نبروه بطاقة 34 ألف متر مكعب يوميا باستثمارات 225 مليون جنيه اللواء سيد العشرى، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق
كتب أحمد حسن

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أكد اللواء سيد العشرى، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أنه تم البدء فى تنفيذ محطة مياه نبروه بالدقهلية، بطاقة 34 ألف متر مكعب يوميان لافتا إلى أن تكلفة إنشاء المحطة تقدر بنحو 225 مليون جنيه، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المحطة ودخولها الخدمة خلال مدة أقصاه 18 شهر من تاريخ بدء التنفيذ.
 
وأضاف اللواء سيد العشرى، أن الشركة تنفذ حاليا عدد من مشروعات المياه والصرف، وإحلال وتجديد الشبكات باستثمارات تقدر بنحو مليار و300 ألف جنيه، فضلا عن المشروعات التى تتولى الشركة مسئولية التشغيل وأعمال الصيانة الخاصة بها.
 
وأوضح أن الشركة تتولى حاليا مسئولية تنفيذ محطتين صرف صحى بمنطقة سيدى برانى بمحافظة مرسى مطروح، بتكلفة 371 مليون جنيه، وجارى حاليا إجراءات نقل الملكية تمهيدا لبدء أعمال التنفيذ.
 
وتابع رئيس شركة التعمير والإسكان، أنه جارى أعما لتأهيل محطة صرف صحى 6 أكتوبر بطاقة 51 ألف متر مكعب يوميا، بالإضافة إلى رفع كفاءة محطة برج العرب والى تشمل أعمال شبكة المياه وموزع  وعدد 19 محول.
 
وكان اللواء سيد العشرى، قد أكد أن شركة التعمير والاسكان للمرافق حصلت على شهادة "اليور وان" والتى تعمل على تقديم تسهيلات كبرى للشركة وتوفر فى الجمارك بالإضافة إلى سرعة عملية التوريدات المتعلقة بالمعدات والآلات التى تحتاجها الشركة من الخارج.
 
وأوضح أن هذه الشهادة هى بمثابة شهادة ثقة من الاتحاد الأوروبى والشركات العالمية الكبرى لشركة التعمير والاسكان للمرافق وعهد جديد تنتظره الشركة خلال الفترة المقبلة.

وزاره الاسكان

شركة التعمير والاسكان

محطات المياه والصرف

مشروعات المياه والصرف

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