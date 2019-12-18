سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:36 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

انطلاق فعاليات مهرجان فتاة المستقبل بالسويس

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:06 م
انطلاق فعاليات مهرجان فتاة المستقبل بالسويس مستقبل فتاة بالسويس
كتبت ياسمين يحيى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انطلقت فعاليات مهرجان فتاة المستقبل الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة متمثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة لمراكز الشباب الرياضية"، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والاتحاد الرياضى المدرسى، وذلك على ملاعب مركز شباب فيصل بمحافظة السويس، حيث يشارك فى المهرجان 300 فتاة من تلميذات مدارس محافظة السويس فى مسابقات الألعاب الترويحية علما بأنه قد تم تنفيذ المهرجان الأول بمحافظة المنوفية.
 
جدير بالذكر أن هذا المهرجان يأتى فى إطار التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم والاتحاد الرياضى المدرسى، وذلك لاستهداف أكبر عدد ممكن من الفتيات، ورفع مستوى اللياقة البدنية عن طريق الأنشطة الرياضية، والمساهمة فى تمكين المرأة، وزيادة مشاركتها الفعالة وإدماجها فى المجتمع.
 
جانب من فعاليات مستقبل فتاة
جانب من فعاليات مستقبل فتاة

مستقبل فتاة بالسويس
مستقبل فتاة بالسويس

مستقبل فتاة
مستقبل فتاة

 


مستقبل فتاة

وزارة الرياضة

وزارة الشباب و الرياضة

اخبار وزارة الرياضة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. 20 جنسية يبعثون رسالة شكر لمصر ومنتدى شباب العالم عبر اليوم السابع.. أدريانا النيجرية: شكرا لمصر على فرصة لقاء كل الجنسيات.. ديبون من الهند: حدث مذهل جعلنى أعشق مصر.. وصحفية أمريكية: لن أنسى أيامى معكم

فيديو.. 20 جنسية يبعثون رسالة شكر لمصر ومنتدى شباب العالم عبر اليوم السابع.. أدريانا النيجرية: شكرا لمصر على فرصة لقاء كل الجنسيات.. ديبون من الهند: حدث مذهل جعلنى أعشق مصر.. وصحفية أمريكية: لن أنسى أيامى معكم

أبناء سيناء المشاركون فى منتدى شباب العالم: الحدث هدية من الرئيس السيسى لمدينة السلام.. أنعش السياحة وجذب زوارًا من كل أنحاء العالم.. منحنا منصة للتعبير عن الآراء.. وفرصة لتبادل الأفكار مع صانعى القرار بمصر

أبناء سيناء المشاركون فى منتدى شباب العالم: الحدث هدية من الرئيس السيسى لمدينة السلام.. أنعش السياحة وجذب زوارًا من كل أنحاء العالم.. منحنا منصة للتعبير عن الآراء.. وفرصة لتبادل الأفكار مع صانعى القرار بمصر

وزير التموين: التحرك المصرى الإيطالى فى مجال الاقتصاد بالصوامع والمناطق اللوجستية

وزير التموين: التحرك المصرى الإيطالى فى مجال الاقتصاد بالصوامع والمناطق اللوجستية

الاستهتار والسير عكس الاتجاه سبب حصاد أرواح 12 شخصًا بالمنوفية.. سيارة "تريلا" تسير عكس طريقها تدهس أخرى ربع نقل تحمل عمالا بطريق كفر داود - السادات.. القبض على السائق المتسبب.. و10 آلاف لأسر الضحايا.. صور

الاستهتار والسير عكس الاتجاه سبب حصاد أرواح 12 شخصًا بالمنوفية.. سيارة "تريلا" تسير عكس طريقها تدهس أخرى ربع نقل تحمل عمالا بطريق كفر داود - السادات.. القبض على السائق المتسبب.. و10 آلاف لأسر الضحايا.. صور

فيديو.. المخرج خالد جلال لـ"اليوم السابع": تكريم الرئيس أسعد لحظة فى حياتى.. اهتمام السيسى بالشباب حقيقى والمنتدى أصبح مشروعا قوميا.. الفن لم يجد اهتماما مثل الوقت الحالى.. وأدعو الفنانين لاستغلال الفرصة

فيديو.. المخرج خالد جلال لـ"اليوم السابع": تكريم الرئيس أسعد لحظة فى حياتى.. اهتمام السيسى بالشباب حقيقى والمنتدى أصبح مشروعا قوميا.. الفن لم يجد اهتماما مثل الوقت الحالى.. وأدعو الفنانين لاستغلال الفرصة

تايمز: قوات حفظ السلام الأممية أنجبوا مئات الأطفال غير الشرعيين بـ"هايتى"

تايمز: قوات حفظ السلام الأممية أنجبوا مئات الأطفال غير الشرعيين بـ"هايتى"

"هاكونا ماتاتا" بمنتدى شباب العالم.. أفارقة وأوربيون يحتفلون بطريقة مختلفة

"هاكونا ماتاتا" بمنتدى شباب العالم.. أفارقة وأوربيون يحتفلون بطريقة مختلفة

شاهد فى دقيقة.. ميسى يتربع على عرش هدافى الكلاسيكو

شاهد فى دقيقة.. ميسى يتربع على عرش هدافى الكلاسيكو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 18-12-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 18-12-2019

منظمة حقوقية إيطالية: السجون المصرية تطبق أعلى معايير احترام حقوق الإنسان

منظمة حقوقية إيطالية: السجون المصرية تطبق أعلى معايير احترام حقوق الإنسان

شاهد.. النجم البرازيلى دانى ألفيس فى المتحف المصرى بالتحرير

شاهد.. النجم البرازيلى دانى ألفيس فى المتحف المصرى بالتحرير

وفاة الفنانة عصمت محمود عن عمر ناهز 82 عاما

وفاة الفنانة عصمت محمود عن عمر ناهز 82 عاما

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة