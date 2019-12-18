الهيئة العامة لمحو الأمية: إطلاق البيت العربى لتعلم الكبار من بيروت

كتب محمود طه حسين

شارك الدكتور عاشور عمرى، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، حفل إطلاق البيت العربى لتعلم الكبار والتنمية "عهد" خلال اجتماع عقد، ضم ممثلين من الحملة العربية للتعليم للجميع (ACEA)، والشبكة العربية للتربية الشعبية (ANPE)، والشبكة العربية للتربية المدنية (ANHRE)، والشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار (ANLAE)، وبالشراكة مع مؤسسة التعاون الدولى التابعة للجمعية الألمانية لتعليم الكبار (DVV International).

وقالت الهيئة العامة لتعليم الكبار، إن البيت العربى "عهد" الذى يتخذ من بيروت مقرا له هو بمثابة منصة لتبادل الحوار بين التربويين، والخبراء، والمؤسسات، وصناع السياسات من أجل تجديد فكر ومقاربات تعليم الكبار وتعلمهم، وكذلك تعزيز دور وقدرات تعلم الكبار نحو مشروع نهضوى وتربوى وتنويرى فى العالم العربي.

وأوضحت سيقوم "عهد" على منطلقات عامة للعمل تشمل: تجديد الرؤى، وبناء القدرات والتطوير، وإعداد البحوث، ودعم تطوير تعليم وتعلم الكبار، والمساهمة فى عملية وضع وتطوير السياسات، وتعظيم الممارسات المثلى لنقل الخبرات والاستفادة من قيمها المضافة، وبناء الشراكات والتشبيك إقليميا ودوليا، كما سيعمل على تعزيز إنتاج المعرفة على المستوى العربى، وترسيخ شعار "صوت واحد لتعلم وتعليم الكبار فى الوطن العربى.