الكونفيدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية: اهتمامنا بمصر بناء على معطيات قوية

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أكد جوزيه رومانو، رئيس الكونفيدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية، رغبة الشركات الإيطالية فى ضخ استثمارات جديدة بمصر، خاصة فى مجال المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية؛ موضحا أن اهتمام هذه الشركات بمصر يأتى بناء على معطيات قوية، أهمها ما تشهده من استقرار، وما تتمتع به من أمن وأمان، بالإضافة لما اتخذته من إجراءات لتيسير وجذب الاستثمارات.

وجاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، مع وفد الكونفيدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية، بحضور الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والسفير الإيطالى بالقاهرة، وممثلى عدد من الجهات المعنية.

وأكد رومانو اهتمام الجانب الإيطالى بالتعاون مع مصر لتطوير المناطق الاقتصادية، ومنها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مضيفا أنه سيتواصل مع الشركات المتخصصة فى مقاطعة كامبانيا جنوب إيطاليا، لتقدم خبراتها لمصر فى مجال صناعة الجلود.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين المصرى والإيطالي، معربا عن سعادته بعقد الاجتماعات واللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والإيطالية، لا سيما وأن هناك حرصا شديدا وتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى بين الجانبين، للحفاظ على زخم العلاقات التجارية والاقتصادية بعد أن تجاوز حجم التجارة 7 مليارات دولار، وأصبحت إيطاليا خامس أكبر مستثمر أجنبى فى مصر.

وأعرب رئيس الوزراء عن ترحيب مصر برغبة الشركات الإيطالية فى ضخ استثمارات جديدة، وخاصة فى مجال المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية، للاستفادة من خبرات الجانب الإيطالى فى هذه المجالات.

وتطرق رئيس الوزراء إلى ما قامت به مصر من إجراءات لتشجيع وجذب الاستثمارات، وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين، مشيراً إلى أن هناك مجالات مفتوحة للاستثمار فى مصر، وخاصة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، كما أن لدينا مشروعا ضخما لتجهيز وتصنيع الجلود فى مدينة الروبيكي، ونتطلع للاستفادة من الخبرة الإيطالية فى هذه الصناعة.

ومن جانبه، أشار وزير التموين إلى أن الاجتماعات مع الجانب الإيطالى سوف تستمر حتى بعد غد الجمعة، ونتطلع للتوصل إلى اتفاقات بشأن مجالات التعاون المقترحة، حتى يتسنى بدء التنفيذ فب أسرع وقت ممكن.

وأضاف أنه سيتم توجيه الدعوة للشركاء الإيطاليين للمشاركة فى اجتماعات منتدى البحر المتوسط الذى تستضيفه مصر فى مارس القادم.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن السفير الإيطالى وجه الشكر لرئيس الوزراء لحرصه على الالتقاء بالوفد، مشيراً إلى أن الحكومة الإيطالية تولى التعاون مع مصر اهتماماً كبيراً، خاصة وأن الشركات الإيطالية كانت من أولى الشركات الأجنبية التى استثمرت فى مصر.

وأضاف السفير الإيطالى أن هناك مجالات واعدة للتعاون مع مصر لتطوير صناعة الأثاث فى مدينة دمياط للأثاث، وكذا التعاون فى مجالات النقل البحرى واللوجستيات، والمياه، والطاقة، وتجهيز الرخام.

كما تطرق الاجتماع إلى إمكانية التعاون مع الجانب الإيطالى فى مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا إقامة محطات تموين السيارات بالغاز، فضلاً عن توطين صناعة معدات هذه المحطات فى مصر.