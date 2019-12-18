"الفيوم" تستضيف أول مؤتمر تعريفي ببرنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى

الفيوم رباب الجالي

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور عاطف الشبراوي مستشار برنامج "فرصة"بوزارة التضامن الاجتماعي، و إيمان زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، للتعرف على برنامج "فرصة" أحد برامج التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعي وأهدافه والفئات المستهدفه، وذلك بحضور اللواء عبدالقادر النوري سكرتير عام المحافظة.

أشار مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج فرصة هو أحد برامج الحماية والتمكين الاقتصادي المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي لأفراد الأسر من مستفيدي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، ويستهدف القادرين على العمل منهم بالتعاون مع القطاع الخاص والأهلي.

وأوضح "الشبراوي" أن برنامج "فرصة" يستهدف ما يزيد عن 108 ألف مستفيد من تكافل وكرامة على مستوى محافظة الفيوم في سن العمل يتراوح أعمارهم بين 21 إلى 35 سنة.

ومن جهته، رحب محافظ الفيوم بالقائمين على تنفيذ برنامج "فرصة" على أرض المحافظة، مشيداً بدور البرنامج فى توفير فرص عمل حقيقية تُسهم فى تحسين الدخل والاعتماد على الذات، مؤكداً على أهمية المتابعة والإشراف خلال تنفيذ البرنامج ليحقق الأهداف المرجوة منه.

وأضاف المحافظ، أن البرنامج يهدف إلي دعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل والأفراد ذوي الاعاقة الباحثين عن فرصة عمل، فى الاندماج فى سوق العمل والاستقلال الاقتصادي من خلال منظومة التشجيع والتحفيز والمساندة فى التدريب أو الحصول على وظيفة أو تأسيس أنشطة انتاجية ناجحة أو الدخول فى مشروعات، تُساعدهم فى الانتقال من المساعدات إلى الانتاجية والاستقلالية المالية والاقتصادية.

وعقب اللقاء، عُقد المؤتمر التعريفي الأول لبرنامج فرصة كأحد برامج منظومة الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي بقاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور حشد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية ومسئولي الجمعيات الأهلية، للتعريف بالبرنامج والفئات المستهدفة وآليات العمل به وتحقيق التعاون مع الأجهزة المختلفة نحو إيجاد منظومة متكاملة لدعم الأفراد والأسر محدودة الدخل تتيح دمج أكبر عدد منهم في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.