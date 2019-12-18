العربية: القوات التركية تشن قصفا عنيفا على مواقع قسد شمال مدينة الرقة

أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن القوات التركية تشن قصفا عنيفا على مواقع قسد شمال مدينة الرقة، حسبما أفادت فضائية العربية فى خبر عاجل لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر".

وكان المرصد أفاد أن عناصر تنظيم " داعش " الإرهابى، نفذوا هجوما عنيفا على مواقع الجيش السورى فى بادية دير الزور شرقى البلاد، وحققوا تقدما ميدانيا، حيث هاجموا عناصر التنظيم المواقع فى بادية "الشولا" جنوب مدينة دير الزور، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين ترافقت مع قصف متبادل، مشيرا إلى أن التنظيم تمكن من السيطرة على مناطق واسعة هناك.