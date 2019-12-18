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الصحة تضبط أدوية غير مصرح بتداولها خارج الصيدليات بالغربية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 09:12 م
الصحة تضبط أدوية غير مصرح بتداولها خارج الصيدليات بالغربية أدوية - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالغربية، من ضبط كمية كبيرة من الأدوية ومستلزمات طبية محظور تداولها خارج لصيدليات، وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة.

كان وكيل وزارة الصحة قد كلف بتكثيف الحملات على الصيدليات ومخازن الأدوية الغير مرخصة، وتم تشكيل مأمورية مشتركة من إدارة التفتيش الصيدلي، ومباحث التموين، أسفرت عن مداهمة مخزن أدوية بدون ترخيص بالمحلة، وبداخله 589زجاجة محلول محظور تداولها خارج الصيدليات، و886 عبوة مستتلزمات طبية، و31عبوة لبن وقطرات منتهية الصلاحية، ومنشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة، تم التحفظ على المضبوطات، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

من ناحية أخرى ضبطت مباحث التموين بالغربية، بإشراف العميد محمد عتمان مدير الإدارة، مصنع حلوى بدون ترخيص بقرية شبرابيل مركز السنطة، وبداخله 6طن ونصف شيكولاتة ومقرمشات وسوداني منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك.

كانت معلومات قد وردت للعميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بقيام" علي.ا.ع" 36سن صاحب مصنع حلوى بدون ترخيص بقرية شبرابيل مركز السنطة، بجلب كميات كبيرة من الحلوى منتهية الصلاحية من المصانع وإعاده تعبئتها فى عبوات جديدة بتواريخ انتاج جديدة لبيعها للجمهور.

ووجه اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية بمداهمة المصنع، وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبط 6طن ونصف شيكولاته ومقرمشات وسوداني منتهية الصلاحية، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


محافظه الغربيه

ادويه طبيه

اداره التفتيش الصيدلى بالغربيه

وزاره الصحه

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