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الدفع بسيارات كسح لشفط المياه بأحد شوارع بنى مزار بالمنيا عقب انسداد بخط الصرف

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 03:16 م
الدفع بسيارات كسح لشفط المياه بأحد شوارع بنى مزار بالمنيا عقب انسداد بخط الصرف سيارات الكسح
المنيا - فريق المحافظات

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالمنيا، عن الدفع بسيارات كسح لشفط المياه من شارع معرض العزيزى ـ شرق المحطة وذلك لتيسير الحركة المرورية أمام المارة من المواطنين والمركبات.

جاء ذلك عقب تلقى مجلس المدينة شكاوى عدد من المواطنين تفيد بوجود تسريب لمياه الصرف الصحى ناتج من وجود انسداد بخط الصرف داخل الحرم الرئيسى لشارع معرض العزيزى وهو أحد الشوارع الحيوية بالمدينة ما أدى إلى تعطيل حركة السير المرورية أمام المارة من أهالى المركز.

وقال إسماعيل الفحام رئيس مركز بنى مزار، إنه على الفور تم الدفع بسيارات كسح لشفط المياه من الشارع ومعدات لتطهير المكان، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمركز، مؤكداً حرص الوحدة المحلية على حل مشاكل المواطنين والارتقاء بالخدمة المقدمة.

 

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بنى مزار

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اخبار المنيا

انسداد خط الصرف ببنى مزار

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