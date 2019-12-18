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الدفاع الروسية توقع عقدًا للتزود بطائرات نقل عسكرى ثقيلة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:26 م
الدفاع الروسية توقع عقدًا للتزود بطائرات نقل عسكرى ثقيلة أليكسى كريفوروتشكو
ا.ش.ا

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أعلن نائب وزير الدفاع الروسى أليكسى كريفوروتشكو، أن وزارة الدفاع الروسية ستوقع عقدًا جديدًا للتزود بطائرات النقل العسكرية الثقيلة من طراز "إيل-76إم دي-90إيه" في نهاية العام الجاري.

وقال كريفوروتشكو - في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء - إنه سيتم تحديد سعر طائرة "إيل-76إم دي-90إيه" التسلسلي خلال الفترة من 2021 إلى 2027 بحلول نهاية العام الجاري، وبالطريقة المقررة عند إبرام عقد جديد طويل الأجل لتوريد هذا النوع من الطائرات لتلبية احتياجات وزارة الدفاع الروسية.

وأضاف: "لقد أكدت وزارة الدفاع ووزارة الصناعة والتجارة ودائرة مكافحة الاحتكار الفيدرالية في النصف الأول من هذا العام الجدوى الاقتصادية لتكلفة الطائرة المذكورة، حيث تم الإقرار بأن هذه التكلفة حتى عام 2020 مجدية اقتصاديًا".

وأشار كريفوروتشكو إلى أن وزارة الدفاع الروسية تسلمت ثلاثة طائرات من طراز "إيل-76إم دي-90إيه" بدلًا من طائرتين أخريين مجدولة بحلول نهاية العام .


روسيا

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