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الحكومة البريطانية تتهم "بى بى سى" بالتحيز وتدرس إمكانية سحب ترخيصها

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 10:16 م
الحكومة البريطانية تتهم "بى بى سى" بالتحيز وتدرس إمكانية سحب ترخيصها بى بى سى
أ ش أ

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اتهمت الحكومة البريطانية الجديدة اليوم الأربعاء هيئة الاذاعة البريطانية (بى بى سي) باتخاذ موقف متحيز خلال الانتخابات العامة الأخيرة فى بريطانيا التى أسفرت عن فوز بوريس جونسون بتفويض كاسح لتشكيل الحكومة الجديدة.

 

وذكر راديو (صوت أمريكا) فى نشرته باللغة الإنجليزية أن وزيرة الثقافة التى أعيد تعينها فى الحكومة البريطانية الجديدة نيكى مورجان أكدت أنها سوف تأخذ موقفا يتسم بسعة الأفق والتفتح الذهنى حيال إمكانية سحب الترخيص الممنوح لهيئة الإذاعة البريطانية والتى تكلف كل عائلة بريطانية نحو 154 جنيها إسترلينيا (ما يعادل 182 يورو) سنويا.

 

كانت هيئة الإذاعة البريطانية قد حصلت على 3.7 مليار جنيه إسترلينى كرسوم للترخيص خلال العام المالى الذى انتهى فى الثلاثين من أبريل الماضي.

 

تجدر الإشارة إلى أن حزب المحافظين الحاكم فى بريطانيا شعر بالغضب والحنق عندما انتقد كبير المحاورين السياسيين فى (بى بى سي) أندرو نيل، رئيس الوزراء بوريس جونسون على الهواء لرفضه التحدث معه.


المملكة المتحدة

بى بى سي

بريطانيا

بوريس جونسون

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