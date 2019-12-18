البورصة: نشترط حدا أدنى من الإنفاق على أمن المعلومات للحد من الهجمات السيبرانية

أكد محمد فريد رئيس البورصة المصرية، أن العالم شهد العديد من التطورات التكنولوجية فى مجال أسواق المال، حيث تم رقمنه الأصول وتداولها إليكترونيا واتساع نطاق هذا التداول من خلال الحوسبة السحابية.

وأضاف فريد، خلال ندوة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الأحد، أن المؤسسات لديها تحفظات عندما يتعلق الإنفاق بالأمن السيبرانى إلى أن تحدث مشكلة، مشيرا إلى أن الفترة الماضية تم ادخال فيروس على البلوكتشين أدى إلى تزوير البيانات المرتبطة بالمنظومة.

إلى أن البورصة المصرية تشترط للترخيص للشركات العاملة فى مجال سوق المال، مرحلة معينة من الأمن المعلوماتى، ووجود حد أدنى من الإنفاق على أمن المعلومات للحد من مخاطر الهجمات السيبرانية.