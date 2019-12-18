إنقاذ 13 عاملا حوصروا بمنجم لأكثر من 80 ساعة جنوب غربى الصين

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أعلنت سلطات مقاطعة سيتشوان جنوب غربى الصين إنقاذ 13 عاملا بعد محاصرتهم لأكثر من 80 ساعة فى منجم للفحم بالمقاطعة.

وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم - أن عملية الإنقاذ بدأت بعد حادث تدفق للمياه وقع مساء يوم السبت الماضي في منجم شانموشو بمدينة ييبين، حيث لقي 5 أشخاص مصرعهم واعتبر 13 آخرون في تعداد المفقودين.

وأضافت السلطات أن عاملا من العمال الـ 13 المحاصرين خرج الساعة 3:00 صباح اليوم /الأربعاء/ من نفق بطول حوالي 313 مترا تحت الأرض، والتقى بفرق الإنقاذ، حيث أبلغهم بأن زملاءه الـ 12 في أمان، لتتمكن فرق البحث والإنقاذ من إنقاذ جميع العمال المحاصرين الساعة 7:56 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

وفي سياق منفصل، أعلنت سلطات مقاطعة قوييانغ جنوب غربي الصين ارتفاع عدد ضحايا انفجار بمنجم قوانغلونغ للفحم في محافظة أنلونغ إلى 16 عاملا، موضحة أن الحادث وقع حوالي الساعة 1:30 صباح أمس /الثلاثاء/، حيث كان 23 عاملا يعملون تحت الأرض، تم إنقاذ 7 منهم.

وانتهت أعمال الإنقاذ ومازال التحقيق حول سبب الحادث وملابساته جاريا.