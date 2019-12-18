إنقاذ طالبة من الغرق قفزت بنيل سوهاج خوفا من عقاب والدها على غيابها من المدرسة

سوهاج ــ محمود مقبول

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بسوهاج من انتشال طالبة بالثانوية التجارية بنات عقب قفزها فى نهر النيل من أعلى كوبرى أخميم دائرة قسم ثان سوهاج، وتم نقلها إلى المستشفى الجامعى، معللة ذلك لخوفها من عقاب والدها بسبب تكرار غيابها من المدرسة.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بقيام طالبة بالقفز بنهر النيل من أعلى كويرى أخميم، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشالها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم أحمد المولد رئيس مباحث قسم ثان سوهاج، قيام "جهاد ن م" 17 سنة طالبة بالمدرسة الثانوية التجارية بنات بسوهاج وتقيم بناحية دائرة مركز سوهاج بإلقاء نفسها في نهر النيل من أعلي كوبري أخميم.

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذها وتم نقلها لمستشفي سوهاج الجامعي، وورد تقريرها يتضمن إصابتها بـ"جرح قطعي أسفل الوجه وكدمة بالجانب الأيمن ".

بسؤال المذكورة قررت بمضمون ما تقدم، وأضافت أنها خشيت من عقاب والدها لعلمه بغيابها المتكرر عن المدرسة، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.