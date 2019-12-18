إعدام طن مربى فاسدة ضبطت فى إحدى المنشآت الغذائية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

اعدم مفتشو الأغذية بالشرقية، أكثر من طن أغذية غير صالحة للاستخدام الأدمى بالزقازيق ، تنفيذا لتعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على صحة المواطنين بالمحافظة .

قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بشن حملة على إحدى المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق، أسفرت جهود الحملة عن إعدام طن ، 475 كجم أغذية، عبارة عن "مربى تين وفراولة ، وصلصة طماطم لوجود تغير فى خواصها الطبيعية"، وذلك بمصنع للمنتجات الغذائية بمركز الزقازيق.

كما تم تحرير 2 محضر جنحة صحية، وتم سحب 6 عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى .

وأكد وكيل الوزارة على إستمرار جهود مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الوقائية والرقابية بالمديرية بالمرور المكثف على مختلف المنشآت بالمحافظة، وضبط المخالف منها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .