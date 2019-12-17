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وفقا لتعديلات تشريعية أمام البرلمان..

6 شروط للقيد بنقابة المهن التعليمية أبرزها.. عدم الانتماء لجماعة محظورة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 04:30 ص
6 شروط للقيد بنقابة المهن التعليمية أبرزها.. عدم الانتماء لجماعة محظورة مجلس النواب
كتب محمود حسين

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تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى، بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية.

 وحددت التعديلات الجديدة شروط الانضمام لعضوية نقابة المهن التعليمية، كالتالى:

1 ـ أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.

2 ـ يكون متمتعا بالأهلية الكاملة.

3 ـ يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

4 ـ ألا يكون قد صدرت ضده أحكام فى جرائم جنائية أو دعاوى تأديبية مخلة بالشرف أو ترك وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو منتمى لجماعة إرهابية أو أى جماعة محظورة قانونا ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

5 ـ أن يكون من المشتغلين بمهنة التربية والتعليم أو سبق اشتغاله بهاء سواء عن طريق التدريس أو الإشراف الفنى أو القيام بأى عمل فنى له اتصال مباشر بالتدريس أو من المعلمين فى الإدارة التعليمية.

 

6 ـ للعضو المقيد فى جداول النقابة أن يستمر فى عضويته ولو انقطع عن مزاولة المهنة وبشرط ألا يجمع بين عضوية مجلس إدارة وعضوية أى نقابة أخرى.


المهن التعليميه

التعليم

الاقتراحات

البرلمان

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