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4 أسباب تنقل حمى الوادى المتصدع من الحيوان إلى الإنسان.. تعرف عليها

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:32 م
4 أسباب تنقل حمى الوادى المتصدع من الحيوان إلى الإنسان.. تعرف عليها الدكتور عاطف عيسى وكيل وزارة مديرية الطب البيطرى ببورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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قال الدكتور عاطف عيسى وكيل وزارة مديرية الطب البيطرى  ببورسعيد لـ"اليوم السابع"، إن مرض حمى الوادى المتصدع  وبائى سريع الانتشار حيوانى المنشأ ينتقل بواسطة البعوض ويصيب الحيوانات فى المقام الاول مثل " الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال " ويؤدى المرض إلى خسائر اقتصادية فادحة مسببة نسبة عالية من النفوق بين الحملان والجديان والعجول، فضلا عن أنه ينتقل من الماشية والأغنام إلى الإنسان عن طريق لدغ البعوض ومن ثم يعتبر من الأمراض المشتركة الخطيرة.

 "اليوم السابع" ينشر 4 أسباب لانتقال المرض من الماشية إلى الإنسان:

1 _ لدغة البعوض الناقل للمرض مثل " أيدس "  و"الكيولكس "

_ تنتقل العدوى إلى الإنسان عن طريق البعوض الحامل لفيروس المرض نقل بيولوجى .

 _عند قيام بعوضة بامتصاص دم الإنسان أو الحيوان المصاب بالمرض فى طور الحمى أو وجود الفيروس بالدم  .

2 _ الملامسة المباشرة لدم وسوائل وأنسجة الحيوانات المصابة المذبوحة .

3 _استنشاق الرذاذ المتطاير من انسجة الحيوانات المصابة أو اجنتها .

_ تصاب الجمال بالفيروس ولكن تظهر عليها الحالات تحت الاكلينيكية للمرض بما فيها النوق ولم يثبت انتقال المرض من الحيوانات الأخرى، وتنتقل العدوى من الجمال عن طريق الأجنة المجهضة والسوائل والأغشية الجنينية ولاتحدث العدوى عن طريق البعوض.

4 _ القراد قد يكون له دور هام فى نقل الفيروس والحفاظ عليه فى البيئة لفترات طويلة .


الارشاد الزراعى

محصول القمح

قطاع الاستصلاح

بورسعيد

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