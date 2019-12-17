سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 08:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

20 صنف خضراوات بأقل من 5 جنيهات داخل سوق العبور.. تعرف عليها

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 08:00 ص
20 صنف خضراوات بأقل من 5 جنيهات داخل سوق العبور.. تعرف عليها صورة أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ساهمت الخضروات والفاكهة فى انخفاض معدل التضخم، وذلك حسبما أعلن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، حيث قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره "-1.6%" وتأتى التغيرات نتيجة لانخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة "-4.3%" بسبب تراجع أسعار مجموعة الطماطم بنسبة "-16.7%"، ومجموعة الخيار بنسبة "-11.4%"، ومجموعة الفاصوليا بنسبة "-39.6%، وانخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة "-3.5%" بسبـب انخفاض أسعار مجموعة البرتقال بنسبة "-8.1%"، ومجموعة الموز بنسبة "-7.4%"، إلى جانب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك بنسبة "-1.8%" بسبـب تراجع أسعار مجموعة أسماك طازجة بنسبة "-2.1%"، ومجموعة أسماك مجمدة بنسبة"-1.7%".

ويرصد اليوم السابع أقل أصناف خضروات داخل سوق العبور والتى يبدأ سعرها بأقل من 5 جنيهات للكيلو .

 

  1. الطماطم 1.5 – 3.5
  2. البطاطس 4 – 6.5
  3. البصل 5 -7
  4. الكوسة 5 – 7
  5. الجزر 2 – 4
  6. الفاصوليا 4 – 6
  7. الباذنجان البلدى 2- 3
  8. الباذنجان الرومى 1.5 – 2.5
  9. باذنجان أبيض 2 – 3.5
  10. فلفل رومى 3 – 5.5
  11. ملوخية 4 – 5
  12. خيار صوب 4 -6
  13. خيار بلدى 3 – 4.5
  14. سبانخ 4 -6
  15. قلقاس 4 -7
  16. بطاطا 2 – 4
  17. لفت 1 – 2
  18. قرانبيط  3 – 4
  19. بنجر 2 – 4
  20. قثاء "أتة" 3

اسعار الخضروات

الخضروات

سوق العبور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أستون فيلا يواجه "شباب" ليفربول فى ربع نهائي كأس الرابطة

أستون فيلا يواجه "شباب" ليفربول فى ربع نهائي كأس الرابطة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء على شمال البلاد.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء على شمال البلاد.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

محافظة القاهرة تبدأ تشغيل أول أتوبيس كهربائى اليوم وتتسلم 20 آخرين تعمل بالغاز

محافظة القاهرة تبدأ تشغيل أول أتوبيس كهربائى اليوم وتتسلم 20 آخرين تعمل بالغاز

"إزاى تمول مصنعك بقرض بفائدة 10%؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"إزاى تمول مصنعك بقرض بفائدة 10%؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

10 معلومات عن مهرجان طيبة الدولى للفنون قبل انطلاق دورته السادسة بأسوان

10 معلومات عن مهرجان طيبة الدولى للفنون قبل انطلاق دورته السادسة بأسوان

الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدى على أراضى الدولة

الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدى على أراضى الدولة

طرح محال للشباب خلف النادى السويسرى بالجيزة بعد رفع كفاءتها

طرح محال للشباب خلف النادى السويسرى بالجيزة بعد رفع كفاءتها

تعرف على ارشادات المرور لتجنب حوادث الطرق بسبب هطول الأمطار

تعرف على ارشادات المرور لتجنب حوادث الطرق بسبب هطول الأمطار

الدكش يكشف ما فعله مشجع زملكاوي بعد هدف الطلائع الثالث

الدكش يكشف ما فعله مشجع زملكاوي بعد هدف الطلائع الثالث

"صميم" تتقدم بطلب للرقابة المالية لوقف قرارات اجتماع مجلس إدارة برايم

"صميم" تتقدم بطلب للرقابة المالية لوقف قرارات اجتماع مجلس إدارة برايم

السيسى عن المصالحة مع قطر: "الآخر" لم يتغير..وما يحدث ضد مصر تآمر وليس مهنية

السيسى عن المصالحة مع قطر: "الآخر" لم يتغير..وما يحدث ضد مصر تآمر وليس مهنية

المسمارى: أردوغان يريد تحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب لاستهداف دول الجوار

المسمارى: أردوغان يريد تحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب لاستهداف دول الجوار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة