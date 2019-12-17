20 صنف خضراوات بأقل من 5 جنيهات داخل سوق العبور.. تعرف عليها

ساهمت الخضروات والفاكهة فى انخفاض معدل التضخم، وذلك حسبما أعلن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، حيث قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره "-1.6%" وتأتى التغيرات نتيجة لانخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة "-4.3%" بسبب تراجع أسعار مجموعة الطماطم بنسبة "-16.7%"، ومجموعة الخيار بنسبة "-11.4%"، ومجموعة الفاصوليا بنسبة "-39.6%، وانخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة "-3.5%" بسبـب انخفاض أسعار مجموعة البرتقال بنسبة "-8.1%"، ومجموعة الموز بنسبة "-7.4%"، إلى جانب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك بنسبة "-1.8%" بسبـب تراجع أسعار مجموعة أسماك طازجة بنسبة "-2.1%"، ومجموعة أسماك مجمدة بنسبة"-1.7%".
ويرصد اليوم السابع أقل أصناف خضروات داخل سوق العبور والتى يبدأ سعرها بأقل من 5 جنيهات للكيلو .
- الطماطم 1.5 – 3.5
- البطاطس 4 – 6.5
- البصل 5 -7
- الكوسة 5 – 7
- الجزر 2 – 4
- الفاصوليا 4 – 6
- الباذنجان البلدى 2- 3
- الباذنجان الرومى 1.5 – 2.5
- باذنجان أبيض 2 – 3.5
- فلفل رومى 3 – 5.5
- ملوخية 4 – 5
- خيار صوب 4 -6
- خيار بلدى 3 – 4.5
- سبانخ 4 -6
- قلقاس 4 -7
- بطاطا 2 – 4
- لفت 1 – 2
- قرانبيط 3 – 4
- بنجر 2 – 4
- قثاء "أتة" 3
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