20 صنف خضراوات بأقل من 5 جنيهات داخل سوق العبور.. تعرف عليها

كتبت ريهام الباشا

ساهمت الخضروات والفاكهة فى انخفاض معدل التضخم، وذلك حسبما أعلن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، حيث قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره "-1.6%" وتأتى التغيرات نتيجة لانخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة "-4.3%" بسبب تراجع أسعار مجموعة الطماطم بنسبة "-16.7%"، ومجموعة الخيار بنسبة "-11.4%"، ومجموعة الفاصوليا بنسبة "-39.6%، وانخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة "-3.5%" بسبـب انخفاض أسعار مجموعة البرتقال بنسبة "-8.1%"، ومجموعة الموز بنسبة "-7.4%"، إلى جانب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك بنسبة "-1.8%" بسبـب تراجع أسعار مجموعة أسماك طازجة بنسبة "-2.1%"، ومجموعة أسماك مجمدة بنسبة"-1.7%".

ويرصد اليوم السابع أقل أصناف خضروات داخل سوق العبور والتى يبدأ سعرها بأقل من 5 جنيهات للكيلو .