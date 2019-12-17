هبوط "اضطرارى " لقاذفة روسية جنوب البلاد بسبب عطل فى المحرك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفة من طراز "توبوليف 22" نفذت هبوطا اضطراريا بسبب عطل في المحرك وذلك خلال طلعة "مجدولة " في مقاطعة "استراخان" جنوب البلاد ، ولم يصب الطيارين بأذى.
وقالت الوزارة - في بيان بثته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء - إنه لدى قيام القاذفة "تو-22" بالطلعة المخطط لها في مقاطعة "استراخان" ، تعرضت لعطل في محركها.
وأضافت أنه بفضل مهارة الطاقم ، تم تغيير مسار الطيران ، والقيام ب"هبوط اضطراري " بعيدا عن المناطق الآهلة بالسكان، مشيرة إلى أن الطيارين لم يصبا بأي أذي، وتمكنا من الهبوط من الطائرة، وتم نقلهما إلى المطار الذي تربض فيه الطائرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة