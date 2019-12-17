موجز المحافظات.. أب يقتل ابنته خنقًا بسبب خلافات عائلية

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الثلاثاء، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

أب يقتل ابنته خنقا فى المنوفية بسبب خلافات عائلية





النيابة تستدعى مسئولى الصرف بالإسكندرية لسؤالهم عن واقعة غرق غطاس مجارى



بالوعة صرف صحى - ارشيفية

"مفيش صاحب يتصاحب".. سائق يستدرج صديقه بمساعدة آخر لقتله وإلقاء جثته بمزرعة فى سوهاج.. المتهم تعدى عليه بمفتاح فك الإطارات حتى فارق الحياة.. ويعترف: قتلته لأنه شهد علىَّ فى واقعة سرقة وتسبب فى فصلى من العمل



اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية فى سوهاج

فيديو وصور.. وزير القوى العاملة من الإسماعيلية: نحلم بمليون مشروع صغير





وزير القوى العاملة للشباب: "مش هنسيبك إلا لما نخليك تشتغل وتبقى صاحب عمل"



زيارة وزير القوى العاملة لمحافظة الإسماعيلية

وزيرة الصحة: تسجيل 542 ألف مواطن ضمن التأمين الصحى الشامل ببورسعيد





صور.. وزير النقل ومحافظ بنى سويف يتفقدان سير العمل بمشروع كوبرى مزلقان المديرية



كامل الوزير وزير النقل

محافظ شمال سيناء يعلن تطوير الاتصالات ورفع كفاءة الانترنت





محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل فرنسا لبحث سبل توطيد العلاقات





صور.. محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام السعودية لتعزيز العلاقات بين الجانبين





تنشيط السياحة بالوادى الجديد تستقبل وفد ألمانى أثناء جولته السياحية بالمحافظة





وفد سياحى كورى يزور منطقة آثار بنى حسن بالمنيا



وفد سياحى كورى يزور منطقة آثار بني حسن بالمنيا

"المركز الاستكشافى للعلوم ببنى سويف" من هنا يخرج المخترعون والمبتكرون.. مديرة المركز: نشارك فى المسابقات الدولية منذ 7سنوات.. مسئولة البحث العلمى: 30 مخترعا حصلوا على جوائز محلية وعالمية.. صور



