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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:25 ص
خالد صلاح
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مقتل 10 أشخاص وإصابة 18 آخرين جراء انفجارين بأفغانستان

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 09:25 ص
مقتل 10 أشخاص وإصابة 18 آخرين جراء انفجارين بأفغانستان أفغانستان - أرشيفية
أ ش أ

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لقى 10 أشخاص على الأقل حتفهم جراء انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب طريق فى إقليم خوست جنوب شرق أفغانستان وذلك وقت مرور السيارة التى كانت تقلهم صباح اليوم، وأصيب 18 شخصا آخرين إثر وقوع انفجار على أحد الطرق فى مدينة "مزار شريف" بإقليم "بلخ" شمالى البلاد.
وقال المتحدث متحدث باسم الشرطة الأفغانية عادل حيدر - في تصريحات لوكالة أنباء باجفاك الأفغانية اليوم الثلاثاء - إن انفجار القنبلة وقع في منطقة أبو كاني ما أسفر عن مقتل 10 مدنيين وهم ثلاثة أطفال وسيدتان وخمسة رجال كانوا في طريقهم إلى حضور جنازة.
ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا الانفجار حتى الآن، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى حركة "طالبان" التي تستهدف بانتظام قوات الأمن الأفغانية والمسئولين الحكوميين من خلال زرع قنابل على جوانب الطرق في جميع أنحاء البلاد.
وفى مدينة "مزار شريف" بإقليم "بلخ" أصيب 18 شخصا فى انفجار على أحد الطرق.. وقال المتحدث باسم قائد شرطة الإقليم عادل شاه عادل إن 6 من المصابين من أفراد شرطة المرور، في حين أن الباقي من المدنيين.
ولم تعلن أية جهة مسئوليتها بعد عن هذا الانفجار.


أفغانستان

انفجار بأفغانستان

إقليم خوست

مدينة مزار شريف

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