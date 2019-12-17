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معهد تيودور بلهارس ينظم لقاء علمى بالتعاون مع كلية شمال أونتاريو بكندا

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:43 م
معهد تيودور بلهارس ينظم لقاء علمى بالتعاون مع كلية شمال أونتاريو بكندا اللقاء العلمي السنوي الثانى بالتعاون مع كلية شمال اونتاريو بكندا
كتب محمد صبحى

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استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من الدكتورة وفاء قنديل رئيس معهد تيودور بلهارس للأبحاث حول تنظيم المعهد اللقاء العلمى السنوى الثانى لقسم جراحة المسالك البولية، بالتعاون مع كلية الطب بشمال أونتاريو بكندا.

وأشار التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى إلى أن اللقاء تناول آخر التقنيات فى مجال جراحات مناظير المسالك البولية الأقل تأثيرا على المريض لعلاج حصوات المسالك البولية، ومشاكل تضخم البروستاتا الحميد، وكذلك الخيارات الجراحية المتاحة لعلاج أورام الكلى السرطانية، وجراحات إعادة البناء للمسالك البولية وخاصة لقناة مجرى البول وعنق المثانة.

من جانبه، لفت الدكتور طارق الليثى رئيس قسم جراحة الكلى والمسالك البولية بمعهد تيودور بلهارس إلى أن اللقاء العلمى يأتى فى ضوء حرص القسم على مواكبة آخر التقنيات فى عالم جراحة المسالك البولية، وتبادل الخبرات مع الخارج، وتوثيق الصلة بمجتمع جراحى المسالك، مضيفا أن استمرارية اللقاء العلمى للعام الثانى على التوالى، مع عرض بث مباشر من غرف العمليات لأول مرة يعتبر نجاح كبير لقسم جراحة الكلى والمسالك البولية بالمعهد.

حاضر فى اللقاء الدكتور حازم المنسى، والدكتور  وليد شحرور الأستاذان المساعدان بكلية الطب شمال أونتاريو بكندا.

وشهد اللقاء العلمى رئيس جمعية جراحى المسالك البولية المصرية، ورئيس برنامج الزمالة المصرية فى جراحة المسالك البولية، ورؤساء أقسام جراحة المسالك البولية بجامعات القاهرة، وعين شمس، وبنها، وطنطا، والمنوفية، و6 أكتوبر، وقناة السويس، والأكاديمية الطبية العسكرية، ووزارة الصحة المصرية، بالإضافة إلى أساتذة بارزين من مركز الكلى والمسالك البولية بالمنصورة، وأكثر من 80 طبيب متخصص فى المسالك البولية من جميع أنحاء الجمهورية.

 


التعليم العالى

خالد عبد الغفار

معهد تيودر بلهارس

البحث العلمى

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